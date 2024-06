Czerwone dywany na premierach spektakli czy filmów są zawsze dobrą okazją nie tylko do rozmowy o aktualnościach z dziennikarzami, ale i do tego, aby pokazać się w szałowych stylizacjach, które często są omawiane w polskich mediach. Jakimi kreacjami tym razem zaskoczyły nas zaproszone sławy?

Krzysztof Skiba romantycznie z żoną. Joanna Racewicz letnio i kobieco

Znany muzyk uwielbia pojawiać się na eventach u boku ukochanej Karoliny Skiby, z którą czuje się niezwykle komfortowo. Zakochani uwielbiają pokazywać swoją miłość. - W związku nie chodzi o to, żeby się zmieniać. Ja też absolutnie Karoliny nie zmieniam. Kochamy się takimi, jakimi jesteśmy. Nasze charaktery są różne, ale się uzupełniają - wyznał pewien czas temu muzyk w rozmowie z Pomponikiem. Zazwyczaj zakładają pasujące do siebie kreacje, jak miało to miejsce podczas premiery "Czułych słówek". Żona Skiby miała na sobie czarną, krótką sukienkę z dekoltem i wiązaniem przy szyi. Do tego sandałki na obcasie, które podkreślały kobiecość całej stylizacji. Krzysztof Skiba z kolei założył czarną koszulę oraz czarne, eleganckie spodnie, aby pasować do ukochanej. Ich zdjęcia znajdziecie oczywiście w galerii na górze strony. Co natomiast ubrała Joanna Racewicz? Dziennikarka postawiła na luz i kobiecość, zakładając zwiewną sukienkę do ziemi w niebiesko-czarno-brązowe wzory. Do tego brązowe buty i torebka, które świetnie pasowały do tej letniej kreacji.

Krystyna Janda i Bożena Walter pełne klasy

Zacznijmy od pierwszej wymienionej damy. Krystyna Janda do wieczorowej, nieco asymetrycznej sukienki o długich rękawach postanowiła dopasować sandałki na obcasie w kolorze fuksji. Zyskała dzięki temu niebanalny look wieczorowy. Bożeny Walter z kolei długo nie widzieliśmy na salonach. Postanowiła zrobić wyjątek dla "Czułych słówek", na premierze których pojawiła się w gustownym, niebieskim garniturze z prostymi nogawkami. Do tego czarne, połyskujące buty na płaskim obcasie i dziennikarka otrzymała bardzo charakterystyczny strój. Jak wam się podoba całość?