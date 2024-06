Co za sceny na koncercie Podsiadło! Fanka tego mu nie daruje

Dawid Podsiadło przez cały czerwiec był w trasie koncertowej. Muzyk pojawiał się na największych stadionach w Polsce. Show cieszyło się ogromną popularnością. Na scenie występował nie tylko sam Podsiadło, ale również zaprzyjaźnieni artyści. Publiczność miała okazję posłuchać Ralpha Kamińskiego, Korteza, Artura Rojka, Kaśki Sochackiej, Vito Bambino i Darii Zawiałow. Podczas koncertu w Chorzowie obok Dawida chciał się pojawić ktoś jeszcze. Jedna z fanek prosiła go o możliwość wspólnego wykonania piosenki. Ten początkowo nie wiedział, jak zareagować, a później odpowiedział jak to Podsiadło, w swoim stylu i z humorem. Zobacz, jak fantastycznie wyglądała scena na koncercie w Chorzowie. Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Dawid Podsiadło odmówił fance wspólnego zaśpiewania. "Tu chodzi o mnie"

Podczas przerwy między piosenkami Dawid rozmawiał z publicznością. Nagle jedna z fanek zaczęła krzyczeć, że chciałaby zaśpiewać z nim jeden z utworów. - Nie zaśpiewamy razem, ale to jakby jest moja wina. Sorry... Ja po prostu nie chcę, ale mówię, spokojnie, to nie chodzi o ciebie. Ja po prostu na maksa lubię sam śpiewać. Może następnym razem? Idę tam - żartował piosenkarz i udał się na drugi koniec sceny. Filmik stał się hitem na TikToku. "Stałam tam i miałam najlepszy stand-up w życiu", "No i jak go tu nie kochać?", "Myślałam, że popłaczę się ze śmiechu" - pisali fani. A wy byliście na którymś z koncertów Dawida? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Dawid Podsiadło zaliczył wpadkę. Po koncercie wyciekło nagranie

Jeden z fanów pochwalił się w sieci dosyć nietypową zdobyczą. Podczas koncertu w Poznaniu udało mu się przechwycić sygnał radiowy. W ten sposób mógł usłyszeć komunikaty, które realizatorzy przekazują przez słuchawkę Dawidowi. "Koncert Dawida Podsiadło na stadionie miejskim w Poznaniu. Kilka zapisów z tak zwanych uszu, czyli zeskanowanych transmisji do ucha artysty wraz z komentarzami realizatorów. Transmisje pracują w paśmie 500-700MHz" - informował w opisie. Nagranie, o którym mowa możecie znaleźć poniżej. ZOBACZ TEŻ: Dawid Podsiadło musiał wybierać między karierą a nauką. Jakie ma wykształcenie?