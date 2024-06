Roxie Węgiel znów w odważnej stylizacji. Dominują prześwity i wycięcia

Choć Roksana Węgiel ma już 19 lat, to dla wielu osób wciąż pozostaje młodziutką zwyciężczynią "The Voice Kids". Tymczasem kariera nastolatki nabiera coraz większego tempa. Niedawno Roxie skończyła przygodę z "Tańcem z gwiazdami", gdzie wszystkich zachwyciła swoimi umiejętnościami. Magazyn "Forbes" wycenił jej majątek na 215 milionów złotych i umieścił na wysokim 12. miejscu w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Roksana Węgiel już teraz uchodzi za jedną z najlepiej ubierających się gwiazd młodego pokolenia. Zobaczcie, jakie nagranie opublikowała ostatnio na swoim profilu na Instagramie. Urywki z wideo znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry reaguje na krytykę odważnych kreacji Roxie Węgiel

Roksana Węgiel pozuje w obcisłej sukience na ramiączkach. Spójrzcie na jej szyję

Piosenkarka na nagraniu wygląda zjawiskowo. Roksana założyła dopasowaną, krótką sukienkę na ramiączkach. Nie brakuje prześwitów i odważnych wycięć. Dół kreacji zwieńczony jest kryształkami. Na ramieniu połyskuje srebrna bransoleta, a na szyi stylowa biżuteria. Roxie założyła również fikuśne, srebrne okulary przeciwsłoneczne. Uwagę przyciągają także kolczyki w kształcie gwiazd. Co myślicie o takim wydaniu? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Roksana Węgiel pokazała zdjęcie ze swoją mamą. Wyglądają jak bliźniaczki

Jakiś czas temu piosenkarka dodała nagranie, na którym pozuje ze swoją mamą Edytą. Kobieta prowadziła samochód, ale pozwoliła sobie na kilka bezpośrednich uśmiechów do kamery. "Mama czy siostra?" - pytała w relacji Roksana. Trzeba przyznać, że w tym wypadku bardzo łatwo o pomyłkę. Fani już od dawna zwracają uwagę, że wokalistka jest bardzo podobna do swojej mamy. Pod ostatnimi postami pojawiły się komentarze zachwyconych obserwatorów. "Jak młodo pani wygląda! Piękna", "Roksana jest bardzo podobna do pani. Wyglądacie jak siostry bliźniaczki", "No to już wiadomo po kim Roxie wygląda jak anioł... Kurczę"- pisali. ZOBACZ TEŻ: Roxie Węgiel oprowadziła "DDTVN" po stumetrowym apartamencie. Przeszklona sypialnia specjalnie dla ukochanego

Roksana Węgiel z mamą Fot. @roxie_wegiel/Instagram