Jakub Tolak od dawna relacjonuje swoje życie na Instagramie. Nie brakuje tam rodzinnych kadrów, pamiątek z podróży oraz wpisów poświęconych zdrowotnym zmaganiom. W ostatnim czasie nie było łatwo. Aktor znany z "Klanu" musiał przerwać zagraniczne wojaże ze względu na operację, a dokładniej usunięcie tętniaka aorty. W najnowszym poście opowiedział z kolei o rekonwalescencji.

Jakub Tolak z uśmiechem na twarzy po operacji. Opowiedział o planach na przyszłość

Aktor prowadzi Instagrama razem ze swoją ukochaną, która na bieżąco informuje obserwatorów o stanie zdrowia Tolaka. "Cytując lekarza: „Tu pan, który idzie jak przecinak, sądząc po wynikach". Operacja serca to poważna sprawa, niech was nie zwiedzie ten uśmiech, poziom stresu i lęku w ostatnich dniach osiągnął maksimum, ale jesteśmy na dobrej drodze. Najważniejsze, że wspólnej. Wsparcie w takich momentach jest nieocenione" - dowiadujemy się z Instagrama. Nie zabrakło oczywiście podziękowań za ciepłe słowa fanów. Pod koniec wpisu dowiadujemy się z kolei o rokowaniach dla Tolaka.

Dużo pytań w kierunku Kuby w naszej skrzynce, pozwólcie jednak że odpowiedzi pojawią się nieco później. Najlepiej skalę oddaje fakt regeneracji. Mostek za pół roku będzie nie do ruszenia. Dopiero za pół roku, a jednocześnie już za pół roku

- czytamy na Instagramie. Zdjęcie Jakuba Tolaka z Zofią Samsel ze wspomnianego wpisu znajdziecie w galerii na górze strony.

Jakub Tolak ostatnio wzruszył fanów nagraniem z okazji Dnia Ojca

Ostatni Dzień Ojca był dla aktora bardzo ciężki. Nie mógł spędzić tego święta z rodziną, ponieważ przebywał wówczas w szpitalu. Wspomniał o tym we wzruszającym nagraniu skierowanym do córki. - Cześć, Tosiu, kochanie. Jestem tutaj u pana doktora w szpitalu. Jest bardzo miło i cię bardzo kocham i tęsknię za tobą. Już niedługo mam nadzieję, że się zobaczymy - usłyszeliśmy na nagraniu. "Jak będę mówić Tosi w przyszłości, że ma być silna (ale jednocześnie może być wrażliwa), to będę mówiła - jak tata. Cały i zdrowy, mimo że cholernie obolały. Wyjątkowy Dzień Ojca" - wspomniała Zofia Samsel, o czym więcej przeczytacie w publikacji.