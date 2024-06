Mąż Magdy Gessler, Waldemar Kozerawski będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami wyroku wydanego przez kanadyjską Izbę Lekarską. Mężczyzna otrzymał naganę oraz grzywnę w wysokości sześciu tysięcy dolarów. Zawieszono również jego praktyki na okres ośmiu miesięcy. Jakie zarzuty usłyszał? Więcej zdjęć restauratorki i jej męża znajdziecie w galerii na górze strony.

Waldemar Kozerawski z poważnymi kłopotami. Zaczęło się od zatrzymania na lotnisku

W 2021 roku mąż Gessler został zatrzymany na lotnisku za podróżowanie z Oxycocetem i kilkoma innymi lekami na receptę. Okazuje się, że Kozerawski miał leczyć nimi "bliską osobę" ze swojej rodziny. W opublikowanym oświadczeniu czytamy, że Waldemarowi zarzucono "niewłaściwy użytek 11 leków do celów prywatnych, które nie zostały mu zapisane", oraz "udzielanie leczenia pacjentowi nawet po tym, gdy powiadomiono go o obawach Kolegium". Jeszcze więcej dowiadujemy się z dalszej części raportu opublikowanego przez Ontario Physicians and Surgeons Discipline Tribunal.

Waldemar Kozerawski dopuścił się "haniebnego, niehonorowego zachowania"

W podsumowaniu autorzy raportu wyjaśnili, że mąż Magdy Gessler zlekceważył politykę Kolegium i świadomie łamał określone zasady. "Pomimo tego, że został powiadomiony przez Kolegium co najmniej od listopada 2021 r. dr Kozerawski nadal świadczył opiekę swojemu bliskiemu członkowi rodziny. (...) Lekceważył zasady Kolegium, z których jasno wynika, że lekarze nie powinni leczyć członków swojej rodziny z wyjątkiem bardzo ograniczonych okoliczności. (...) Opierając się na tych uznanych faktach, stwierdziliśmy, że dr Kozerawski dopuścił się haniebnego, niehonorowego, nieprofesjonalnego zachowania" - czytamy.