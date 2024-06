Krzysztof Rutkowski na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienił. Zapewne wielu czytelników Plotka pamięta detektywa bez licencji, który za pomocą mediów starał się rozwikływać skomplikowane sprawy kryminalne. Z biegiem lat jego fryzura nabierała coraz bardziej kanciastego kształtu, zęby stawały się coraz bielsze, a opalenizna mocniejsza. Czy to jednak wszystko? O opinię poprosiliśmy ekspertkę z dziedziny medycyny estetycznej.

Zobacz wideo Rozenek wypowiedziała się o stylu Rutkowskiego

Rutkowski pod lupą. Ekspertka: Zagęszczenie włosów mogło być na dwa sposoby

Angelina Konkol to właścicielka dwóch klinik urody i medycyny estetycznej. W rozmowie z Plotkiem wzięła pod lupę metamorfozę Krzysztofa Rutkowskiego. Według ekspertki, celebryta poddaje się regularnym zabiegom. - Krzysztof Rutkowski zadbał o kondycję skóry. Musiał zastosować kilka sesji stymulatorów tkankowych, które odpowiadają za napięcie skóry, a tym samym pobudzenie naszych fibroblastów do stymulacji kolagenu i elastyny. Górne piętro twarzy jest ładnie wygładzone, więc myślę, że pan Krzysztof chętnie korzysta z zabiegów toksyny botulinowej, która pięknie rozluźnia mięśnie, korygując przy tym zmarszczki na czole, lwią zmarszczkę i kurze łapki - uznała Angelina Konkol. Specjalistka stwierdziła też, że dolna część twarzy zakryta jest zarostem, więc ciężko jest stwierdzić, jakie zabiegi zostały wykonane. - Być może lekka wolumetria żuchwy oraz usta są delikatnie powiększone (...). Oczywiście możemy zauważyć, że zęby są wybielone i to, co głównie przykuwa naszą uwagę, to zagęszczenie włosów, które mogło odbyć się na dwa sposoby: przeszczep włosów lub po prostu włosy w spray-u, które stosuje się jednorazowo przed ważnym wyjściem - podkreśliła Angelina Konkol.

Angelina Konkol wzięła pod lupę metamorfozy Rutkowskich Angelina Konkol wzięła pod lupę metamorfozy Rutkowskich. Fot. Plotek Exclusive

Ekspertka o zabiegach Mai Rutkowski: Liczne mezoterapie igłowe

Specjalistka od medycyny estetycznej wzięła też pod lupę żonę Krzysztofa Rutkowskiego. W jej opinii Maja Rutkowski poddała się wielu zabiegom. - Według mnie poddała się zabiegom min wolumetrii policzków, bruzd nosowo-wargowych. Toksyna botulinowa została tu zastosowana na górną część twarzy, czyli czoło, oczy i lwią zmarszczkę. Kondycja skóry wskazuje na korzystanie z licznych mezoterapii igłowych, stymulatorów tkankowych, może osocza i fibryny. A także licznych laseroterapii, które ładnie rozjaśniają skórę. Myślę, że zabieg modelowania ust połączono z zabiegiem lip flip, który ma na celu naturalne uniesienie czerwieni wargowej, zawijanie jej do góry oraz wyostrzenie konturu ust - wyznała Angelina Konkol. Ekspertka dodała, że inne zabiegi, którym poddała się Maja Rutkowski to wolumetria brody i wybielanie zębów.