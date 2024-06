Katarzyna Dąbrowska dała się poznać jako jedna z bardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Widzowie kojarzą ją głównie z postacią Wiktorii w serialu medycznym "Na dobre i na złe". Aktorka nie pojawia się już w formacie. Nie powstrzymało ją to przed kontynuacją kariery aktorskiej. Wierni fani mogą oglądać Dąbrowską na deskach Teatru Współczesnego w Warszawie. Gwiazda występuje tam regularnie od 2007 roku. O działalności Katarzyny Dąbrowskiej można pisać wiele, ale co z jej życiem prywatnym? Mało kto wie, że aktorka ma męża.

Kim jest mąż Katarzyny Dąbrowskiej? Aktorka z "Na dobre i na złe" świętuje rocznicę ślubu

Ukochanym Katarzyny Dąbrowskiej jest Jarosław Tumidajski. Mężczyzna spełnia się jako reżyser. Mało kto wie, że aktorka w ogóle jest mężatką. Wszystko za sprawą sekretnego ślubu. Zakochani pobrali się na Mazurach w czerwcu 2020 roku. Dąbrowska rzadko pozuje z ukochanym do zdjęć. Z okazji czwartej rocznicy ślubu zrobiła jednak wyjątek. W mediach społecznościowych pojawiła się pamiątkowa fotografia. "Miałam szczęście spotkać na swojej drodze człowieka, z którym połączyła mnie miłość, który jest moim oparciem, przyjacielem, który rozśmiesza mnie do łez, a czasem z rozbrajającą szczerością sprowadza na ziemię. Dziś czwarta rocznica naszego ślubu, a my dalej idziemy sobie razem w zaufaniu, że miłość to największa wartość w życiu" - napisała zakochana aktorka. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony. Znajdziecie tam również ukochanego Katarzyny Dąbrowskiej.

Katarzyna Dąbrowska i jej ukochany poznali się w pracy. Wcześniej tylko się mijali

Katarzyna Dąbrowska i Jarosław Tumidajski po raz pierwszy spotkali się w 2016 roku. Połączył ich spektakl w Teatrze Współczesnym. Reżyser wystawiał w tamtym czasie swoje przedstawienie. Aktorka z kolei w nim występowała. Początkowo tylko się mijali. W końcu jednak wywiązała się między nimi rozmowa. "Raz, gdy siedziałam z książką przed salą prób, podszedł do mnie. Zaproponował spotkanie, poprosił o numer telefonu. Zaczęliśmy chodzić na wspólne kawy i obiady. Pamiętam ten moment, gdy nagle dopadła mnie myśl, że to jest to. Gdy poczułam, że to ten mężczyzna. Na życie" - zdradziła Dąbrowska w wywiadzie z "Vivą!". ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dąbrowska w czarnych włosach. Takiej jeszcze jej nie widzieliście