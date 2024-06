Marcin Najman ostatnio robi karierę w świecie freak fightów. O ile same walki idą mu wyjątkowo kiepsko, to show przed wejściem do oktagonu całkiem mu wychodzi. Sportowiec niedawno pochwalił się w sieci nastoletnią córką.

Marcin Najman pochwalił się zdolną córką. Fani przecierają oczy ze zdumienia. 'Ale podobna do ciebie'