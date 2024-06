Karolina Gilon brała udział w piątej edycji programu "Top Model". Doszła naprawdę daleko, bo zajęła czwarte miejsce. Nie kontynuowała jednak kariery w modelingu. Postawiła na zupełnie inną ścieżkę i zaczęła pracę w telewizji. Była gospodynią takich programów jak "Druga twarz", "Love Island. Wyspa miłości" oraz "Ninja Warrior Polska". Prowadziła też "Polsat SuperHit Festiwal" oraz "Sylwester z Polsatem 2020/2021".

Ile waży Karolina Gilon? Gwiazda bardzo dba o sylwetkę

Gdy Gilon brała udział w "Top Model", była jedną z faworytek. Widzowie zachwycali się jej urodą, sylwetką i umiejętnościami. Odpadła tuż przed finałem, co nie spodobało się wielu osobom. "To jest niesamowite, że ci ludzie, którzy nas oglądali bardziej żałują tego, że nie ma mnie w tym finale niż ja sama. To jest bardzo miłe, z tym, że nie jest to dla mnie żadnego rodzaju porażka. Ja uważam, że i tak daleko mi się udało zajść" - mówiła w wywiadzie dla TVN.

Od tamtego czasu Karolina przeszła prawdziwą metamorfozę. Zmieniła kolor włosów i schudła kilkanaście kilogramów. Podczas ostatniego Q&A na Instagramie jeden z fanów zapytał jej, ile ma wzrostu i ile waży. Gwiazda odpowiedziała, że ma 181 cm wzrostu, a jej waga utrzymuje się na poziomie 65-66 kg.

Dieta Karoliny Gilon. Dzięki temu udało jej się schudnąć 12 kg

Prezenterka zawsze była szczupła, ale w pewnym momencie miała problemy z odżywianiem. "Zajadałam stres i swoje problemy prywatne. W pewnym momencie spojrzałam w lustro i stwierdziłam, że to widać" - powiedziała w rozmowie z "Jastrząb Post". Dzięki postowi przerywanemu zrzuciła 12 kg. Wprowadziła okno żywieniowe i jadła tylko w godzinach 12.00-20.00. Spożywała trzy posiłki dziennie. Na śniadanie najczęściej jadła szakszukę z papryką, dwoma jajkami i tofu, ewentualnie dwa jajka sadzone z kromką chleba z masłem. W ramach przekąski chrupała wafle ryżowe z masłem orzechowym i bananem albo piła shake'a z mleka kokosowego i ananasa. Na obiad przygotowywała mizerię, ziemniaki oraz łososia. Wieczorem spożywała sałatkę z mozzarellą, pomidorem, suszonymi pomidorami i pesto. Gdy miała ochotę na coś słodkiego, zjadała kostkę czekolady bez cukru.