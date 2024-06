Maja Bohosiewicz jest polską aktorką, która występowała m.in. w "Londyńczykach" czy "Na dobre i na złe". Od 2023 roku celebrytka była także prowadzącą show na Netfliksie "Love Never Lies". Maja Bohosiewicz jest żoną Tomasza Kwaśniewskiego. Para doczekała się dwójki dzieci syna Zacharego i córki Leonii. Jakiś czas temu cała rodzina podjęła decyzję o przeprowadzce z Polski do Hiszpanii. Od tamtego momentu influencerka chętnie chwali się urokami życia w ciepłym kraju w sieci. Ostatnio zamieściła zdjęcie prosto z tarasu. Trzeba przyznać, że aż zapiera dech w piersiach.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz o remontowaniu domu w Hiszpanii. Zdradza, że zrobiła go niskim kosztem

Maja Bohosiewicz pokazała taras. Wyszukane meble to jedno, ale to dodatki robią prawdziwą furorę

Maja Bohosiewicz od lat prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi ponad 550 tys. obserwujących. To właśnie tam celebrytka najczęściej uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się nowinkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio Maja Bohosiewicz często pokazywała dom w Hiszpanii. Niedawno pochwaliła się, w jaki sposób urządziła pokój dla syna. Teraz przyszła pora na zewnętrzną część domu. Na InstaStories opublikowała kadr, na którym możemy zobaczyć taras. Na pierwszy rzut oka pada drewniana podłoga, na której stoją jasne i wyszukane meble. Dużą rolę odgrywają też dodatki w tym wzorzysty dywan, a także kolorowe poduszki. Warto również rzucić okiem na modny w kształtach stół. Prawdziwe wrażenie robi jednak widok na bujną zieleń i roślinność. Trzeba przyznać, że w tak pięknym miejscu aż chce się odpocząć. Opisywany kadr możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Maja Bohosiewicz przeprowadziła się do Hiszpanii. Brakuje jej Polski? "Nie zdążam tęsknić"

Co prawda Maja Bohosiewicz zdążyła się już na dobre zadomowić w Hiszpanii, nie zmienia to jednak faktu, że co jakiś czas zdarza jej się wracać do ojczyzny. W jednym z wywiadów otwarcie przyznała, że wciąż ma liczne zobowiązania w Polsce i często pojawia się w stolicy. - Nie zdążam tęsknić. Bardzo często wracam z powodów zawodowych czy rodzinnych, więc jedną nogą jestem ciągle w Warszawie - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. ZOBACZ TEŻ: Maja Bohosiewicz wyszła na miasto bez stanika i wzbudziła sensację. "Uważasz to za stosowne i ładne?".