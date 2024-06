Programy rozrywkowe zawsze dostarczają widzom dużo emocji, zwłaszcza gdy przedstawiają losy zwykłych ludzi, a nie gwiazd. Ostatnia edycja "Sanatorium miłości" obfitowała w afery i odważne wymiany zdań. W "Rolnik szuka żony" i "The Voice Senior" też było sporo zwrotów akcji, których nikt się nie spodziewał. Jeśli tęsknicie za uczestnikami, jedna wiadomość z pewnością was ucieszy.

Uczestnicy programów TVP połączyli siły. Nagrali teledysk

Gwiazdy wszystkich trzech programów postanowiły połączyć siły i stworzyć wspólny projekt. Spotkali się i nakręcili teledysk. Efektami podzieliła się na swoim profilu na Instagramie Elżbieta Czabator, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Podziękowała TVP za tworzenie programów typu talent show i reality show, dzięki którym bohaterowie mogą się poznać i zaprzyjaźnić. Wyróżniła też Jadwigę Schwebs-Kostkiewicz, która była uważana za jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek "Sanatorium miłości". To z jej inicjatywy powstało muzyczne wideo.

Chciałabym podziękować TVP za wspaniałe programy, które potrafią w tak cudowny sposób łączyć ludzi. Szczególne podziękowania należą się Jadzi Schwebs-Kostkiewicz, królowej z trzeciej edycji 'Sanatorium miłości', za wspaniały pomysł i przygotowanie tego cudownego teledysku

- napisała Elżbieta na Instagramie.

Poznali się dzięki TVP. Świętują razem ważne życiowe wydarzenia

Teledysk został nagrany do piosenki "Bo życie jedno mam" Edwarda Hulewicza. Oprócz Elżbiety Czabator i Jadwigi Schwebs-Kostkiewicz w teledysku wzięli udział: Waldemar Gilas (uczestnik dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony), Piotr Hubert (uczestnik czwartej edycji "Sanatorium miłości"), Józef Raciniewski (uczestnik piątej edycji "Sanatorium miłości") oraz Stanisław Bober (uczestnik szóstej edycji "Sanatorium miłości). Pod postem nie zabrakło komentarzy od zadowolonych fanów. "Niesamowite! Wyglądacie państwo wszyscy rewelacyjnie! Bije z was radość z życia!" - napisała jedna z internautek. "Chciałoby się być z wami. Cudowności. Tańczcie tak po życia kres" - dodała kolejna. Co ciekawsze, w takim samym składzie uczestnicy świętowali miesiąc temu radosną nowinę u Waldemara. On i jego partnerka Dorota spodziewają się córki.