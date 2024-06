Aleksandra Popławska to jedna z bardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce, która występuje zarówno w produkcjach telewizyjnych, jak i na deskach teatru. Widzowie z pewnością kojarzą ją z seriali typu "Wataha" czy "Szadź". Aleksandra Popławska związana jest z Markiem Kalitą, aktorem, reżyserem i scenografem teatralnym. Para ma 19-letnią córkę Antoninę. Młoda kobieta to prawdziwa piękność. Czy pójdzie w ślady znanych rodziców?

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak pokazał, jak zajmuje się córką

Aleksandra Popławska i Marek Kalita mają 19-letnią córkę. Antonina prężnie rozwija swoje pasje

Aleksandra Popławska i Marek Kalita poznali się w 2000 roku w teatrze. Wówczas ona była jeszcze studentką, z kolei on spełniał się już w roli w aktora. Jak donosiła "Viva!" między tą dwójką niemalże od razu wywiązało się uczucie. Mimo dzielącej ich 18-letniej różnicy wieku postanowili dać sobie szansę i do dzisiaj tworzą zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Zdarza się bowiem, że współpracują razem zarówno na ekranie, jak i reżyserując wspólnie w teatrze. W 2005 roku Aleksandra Popławska i Marek Kalita doczekali się córki. Dziewczynka otrzymała na imię Antonina. Obecnie córka pary aktorskiej ma już 19 lat i bez wątpienia odziedziczyła po rodzicach pasję do aktorstwa. Zdążyła już zadebiutować spektaklu Grzegorza Jarzyny zatytułowanym "Uroczystość". Na swoim koncie ma też drobne epizody telewizyjne. Wystąpiła m.in. w jednym z odcinków "Na dobre i na złe". Warto dodać, że Antonina Kalita prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco można śledzić jej poczynania. Zdjęcia aktorskiej pary i ich córki możecie znaleźć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Aleksandra Popławska była zwolenniczką edukacji domowej. Tak na tym wyszła jej córka

Antonina Kalita uczyła się w domu. Aleksandra Popławska wielokrotnie podkreślała, że jest zwolenniczką edukacji domowej. Według niej takie rozwiązanie zawierało wiele plusów i wcale nie oznaczało braku kontaktów z rówieśnikami. "Gdyby ktoś miał wątpliwości czy edukacja domowa to fajna rzecz podaję plusy: brak zrywania się o świcie. Brak stania w korkach. Brak miliona kartkówek, klasówek, testów, jeden egzamin. Brak oceniania ucznia przez pryzmat lubię/ nie lubię nauczyciela. Brak stresu długotrwałego. Więcej czasu dla siebie i na rozwijanie swoich zainteresowań, na imprezy, spotkania, wyjazdy" - pisała w jednym z postów na Instagramie. Antonina Kalita w maju ubiegłego roku zdała maturę i dostała się na warszawskie ASP. ZOBACZ TEŻ: Meghan Markle i książę Harry wydadzą na dzieci fortunę. Podjęli ważną decyzji.