To może być dla niektórych zaskakujące, ale Agnieszka Chylińska ma już na koncie dwa śluby. Pierwsze małżeństwo zakończyło się zaledwie po 16 miesiącach. Wybrankiem serca piosenkarki był Krzysztof Krysiak, który pracował w tej samej wytwórni, dla której nagrywała Chylińska. Miłość nie trwała jednak długo. Z drugim partnerem, Markiem, piosenkarka wzięła ślub w 2010 roku i małżeństwo przetrwało próbę czasu. Teraz dowiadujemy się, jak wyglądał ten ważny dzień w życiu jurorki "Mam talent!".

Tak wyglądał ślub Chylińskiej. Wystąpił jej wieloletni przyjaciel

Ślub z Markiem okazał się strzałem w dziesiątkę. Para jest już razem 14 lat i doczekała się trójki dzieci: Ryszarda, Estery i Krystyny. Okazuje się, że na weselu Chylińskiej zagrał jej wieloletni przyjaciel z zespołu O.N.A., Grzegorz Skawiński. Po rozpadzie rockowej grupy Skawiński postanowił reaktywować zespół Kombii i to właśnie w tym składzie wystąpił na weselu wokalistki. - Wiesz co, zdarzyło nam się, że graliśmy na weselu, ale to był występ u przyjaciół. Takie komercyjne uroczystości to są trudne elementy. Graliśmy kiedyś na czyichś urodzinach. A wesele było bodajże jedno, grałem też na weselu u Agnieszki Chylińskiej. Więc to było drugie, tamto było inne - wspomniał Skawiński w programie "Raptowne rozmowy".

Dodajmy, że grupa O.N.A. działała na polskim rynku muzycznym do 2003 roku. Członkowie zespołu nie rozstali się w miłej atmosferze, ale po latach doszli do porozumienia. Agnieszka Chylińska pojawiła się nawet na trasie z okazji 40-lecia pracy scenicznej lidera zespołu Kombii. Co roku pojawiają się też plotki o możliwym powrocie grupy O.N.A. Na razie nic nie wskazuje jednak, żeby były takie plany. - Podejrzewam, że byłaby szansa, ale wszyscy musieliby tego chcieć. Na razie nie wszyscy tego chcą. Tu jest problem (...). Jedyna rzecz, której się obawiam, to to, że gdybyśmy spróbowali to wskrzesić... Jestem ciekawy, czy byłby ten vibe, jaki mieliśmy, z którego wszystko się brało - wyznał Grzegorz Skawiński w rozmowie z kanałem "MixTape" na YouTube.