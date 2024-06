Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najbardziej znanych prezenterek. Najpierw była związana z Radiową Jedynką, potem z Telewizją Polską, a od 2013 roku pracuje dla TVN. Prowadziła takie programy jak "Dzień dobry TVN", "Ameryka Express"," Aplauz, aplauz!" oraz "Mam talent!". Gdy pojawia się na salonach, często zachwyca kreacjami i makijażem. Jak prezentuje się w naturalnym wydaniu?

Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia jeździć konno. Ma własnego rumaka

Woźniak-Starak nie ukrywa, że jest wielbicielką zwierząt. Ma kilka psów, a jej ulubione hobby to jazda konna. W 2022 roku została właścicielką wierzchowca. "Czekałam na konia mojego życia. Planowałam to od paru lat, ale to nie jest, że wchodzisz do salonu samochodowego, wybierasz konia, tylko to jest żywa istota, ją musisz poczuć, musisz się z nią polubić, musisz złapać chemię z tym zwierzęciem" - opowiadała.

Jej koń Cardif Z mieszka na Mazurach, w Stadninie Koni Ferenstein w Gałkowie. Dziennikarka stara się spędzać tam każdą wolną chwilę. Gdy tylko ma trochę czasu, opuszcza Warszawę i odwiedza Cardifa. "Śmieję się, że mam totalną obsesję na jego punkcie. Zajmuje on wszystkie moje myśli i bardzo chciałabym być z powrotem w stajni" - wyznała.

Woźniak-Starak pokazała się bez makijażu. Odwiedziła swojego zwierzaka

W poniedziałkowy poranek 24 czerwca Agnieszka odwiedziła stajnię Ferenstainów. Krótką relacją podzieliła się z fanami na swoim profilu na Instagramie. - Koń pojeżdżony. Pakuję się i wracam do Warszawy. Parę dni pracy i z powrotem Mazury i konie. No i tak to ja lubię - powiedziała na Instastory. Woźniak-Starak zwróciła się do widzów w naturalnej wersji. Nie ma na sobie grama makijażu. Postawiła na rozpuszczone włosy, delikatne złote kolczyki i czarny golf z cyrkoniowym logo. Gwiazda niejednokrotnie podkreślała, że pobyt na łonie natury bardzo jej służy. "Potrafię sobie wyobrazić, że się wyprowadzam na wieś i zaczynam sprzedawać przetwory, które najpierw musiałabym nauczyć się robić" - mówiła w rozmowie z Anną Jurgaś w ramach cyklu "Into the leader's mind". Zdjęcie Agnieszki Woźniak-Starak bez makijażu możecie zobaczyć w naszej galerii.