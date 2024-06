"W pustyni i w puszczy" to powieść przygodowa autorstwa Henryka Sienkiewicza. Została wydana w 1911 roku i szybko stała się międzynarodowym bestsellerem. Głównymi bohaterami są 14-letni Staś Tarkowski oraz 8-letnia Nel. W 1973 roku powstała ekranizacja powieści w reżyserii Władysława Ślesickiego. Rolę Stasia otrzymał Tomasz Mędrzak, a w rolę Nel wcieliła się Monika Rosca.

Tomasz Mędrzak nie chciał być aktorem. Miał inny plan na przyszłość

Film "W pustyni i w puszczy" stał się fenomenem. Otrzymał nagrodę "Oscar Italy", a główni aktorzy nagrodę czechosłowackiego tygodnika "Kvety". Zdjęcia kręcono w Egipcie, Sudanie i Bułgarii. Do dziś pozostaje na drugim miejscu pod względem liczby widzów, którzy obejrzeli polski film w kinie. Dodatkowo w 1974 roku z materiałów powstałych w trakcie kręcenia filmu stworzono czteroodcinkowy miniserial pod tym samym tytułem. Kadry z filmu i aktualne zdjęcia Tomasza Mędrzaka znajdziecie w naszej galerii.

Dla Tomasza Mędrzaka "W pustyni i w puszczy" to był debiut. Wcześniej wcale nie planował zostać aktorem. Po maturze pracował jako fotoreporter w tygodnikach i chciał zostać operatorem filmowym. Dopiero po sukcesie filmu rozpoczął studia na PWSFTviT w Łodzi, które ukończył w 1979 roku, i zagrał w produkcji "...droga daleka przed nami...".

"W pustyni i w puszczy" przyniosło mu miłość. Mędrzak na planie poznał żonę

Na casting do "W pustyni i w puszczy" Mędrzaka zgłosiła mama. "Nasza mama Stefania pracowała w sądzie dla nieletnich w Łodzi, tak jak żona drugiego reżysera 'W pustyni i w puszczy'. Dowiedziała się, że ekipa szuka chłopca, który miałby zagrać Stasia. Mama zaniosła fotografię moją i brata. I tak znaleźliśmy się na zdjęciach próbnych" - wspominał Jan Mędrzak, brat Tomasza, w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim". Ostatecznie to Tomek urzekł reżysera i to jemu powierzył rolę Stasia. Wiązało się to z wyjazdem z Polski na kilka lat. Miało to jednak swoje zalety. W trakcie kręcenia filmu Mędrzak poznał córkę kolegi reżysera, Marię. Zakochał się i w 1977 roku poprosił ją o rękę. Po ślubie na świat przyszła ich córka Marta. Aktor ceni sobie prywatność i nie opowiada o małżeństwie. Na próżno też szukać w internecie jego zdjęć z żoną.