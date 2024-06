Katarzyna Warnke przez wiele lat była związana z Piotrem Stramowskim. Zakochani poznali się w 2013 roku. Trzy lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Ku zaskoczeniu fanów, w 2022 roku ogłosili rozstanie. Na szczęście dawne małżeństwo pozostało w dobrych relacjach. Wspólnie aktorzy sprawują opiekę nad dzieckiem. Jak dzielą się zajmowaniem córką? Stramowski opowiedział o podziale obowiązków w stosunku do pięcioletniej Heleny.

Zobacz wideo Warnke o aferach byłymi partnerami. "Współczuję ich dzieciom"

Piotr Stramowski o podziale obowiązków w opiece nad córką. Jak to wygląda z jego perspektywy?

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski uzyskali rozwód w 2023 roku. Ich uczucie nie przetrwało próby czasu. Obecnie dawni zakochani żyją w tzw. patchworkowej rodzinie. Podział opieki nad Heleną między Warnke i Stramowskim jest równy. Dziewczynka jeden tydzień spędza u taty, a drugi u mamy. Aktor w "Dzień dobry TVN" zdradził szczegóły. Opowiedział też o obecnej partnerce. - Mamy wieczorkiem taki rytuał. Natalia czyta Aleksowi, ja idę czytać Helence i usypiamy dzieci. Bardzo to lubią. (…) Przede wszystkim to buduje taką więź. Bardzo często w ciągu dnia nie mamy czasu, żeby tak na 100 proc. spędzić go z dziećmi. Jesteśmy zalatani, odbieramy telefony, dzieci też są rozkojarzone, bawią się. Wieczorem jest ten czas, żeby się uspokoić, wyciszyć i spędzić go na 100 proc. ze swoim dzieckiem - opowiedział Piotr Stramowski. Po więcej zdjęć Warnke i Stramowskiego zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Warnke; Piotr Stramowski Katarzyna Warnke; Piotr Stramowski; KAPiF

Katarzyna Warnke po rozstaniu z Piotrem Stramowskim. Jak to na nią wpłynęło?

Katarzyna Warnke nie publikowała negatywnych komentarzy na temat byłego męża po rozstaniu. Tym razem w show-biznesie obyło się bez dram. Celebrytka dba o dobro córki, dlatego nie chce wyciągać prywatnych spraw publicznie. Aktorka nie ukrywa jednak, że rozwód był przełomowym doświadczeniem w jej życiu. "Na pewno rozstanie mnie zmieniło, rozwód, ponowne stanięcie na własnych nogach bez wsparcia. Myślę, że zmienia się też mój profil zawodowy przez to, że piszę i reżyseruję. Chyba bardziej stawiam na bycie twórczynią niż tylko aktorstwo. Chciałabym, żeby kiedyś to wszystko wydało się zbalansowane" - zdradziła w rozmowie z Pudelkiem.

Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski KAPiF.pl