Sebastian Fabijański wie, jak przyciągnąć uwagę i zrobić wokół siebie szum. Aktor i raper od kilku dni zamieszcza w sieci wymowne posty. Zaczęło się od szukania "tajemniczej" dziewczyny ze zdjęcia, którą rzekomo pomogli odnaleźć mu internauci. Kobietą okazała się Magdalena Karwacka znana z "Love Island", którą Sebastian nazywa diamentem. Teraz idzie o krok dalej i mówi o miłości. "Czuję to. Zmiotło mnie. Zakochałem się. Za chwilę się zobaczymy i czuję, że będziemy widzieć się już na zawsze. Na przekór światu i wszystkim. Trzymajcie błagam kciuki" - pisze Fabijańskim w najnowszym wpisie na Instagramie. O co w tym wszystkim chodzi?

Zobacz wideo Fabijański rozprawia o zakończeniu kariery rapera

Gorąca wymiana zdań Sebastiana Fabijańskiego z Igorem Łubkowskim

Nie jest tajemnicą, że od jakiegoś czasu miłość znalazła była partnerka Sebastiana Fabijańskiego, która jest matką jego syna - Julia Kuczyńska. Influencerka od niedawna związana jest z Michałem Danilczukiem, z którym występowała w "Tańcu z gwiazdami". Miłosne szczęście nie idzie tym razem parami i nie uśmiechnęło się też do rapera. Seria wpisów o miłości związana jest z jego nowym singlem i teledyskiem, w którym występuje Magda z "Love Island", która od trzech lat jest w związku z Igorem Łubkowskim z programu. Póki co jednak Fabijański idzie w zaparte, że jest w niej zakochany. Doczekał się reakcji Jakubowskiego. "Od...ol" się od mojej dziewczyny" - napisał pod jednym z postów rapera i szybko doczekał się odpowiedzi Sebastiana. "A może dajmy jej wybrać?" - napisał. Screen z ich wymianą zdać zobaczycie w naszej galerii na górze strony, tak jak i miłosne zdjęcia Magdy i Igora.

Fani komentują wpisy Sebastiana Fabijańskiego o Magdzie Karwackiej z "Love Island"

Pod ostatnimi postami Fabijańskiego wypowiedział się też Piotr Stramowski. "Mistrz marketingu" - stwierdził rezolutnie. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że Fabijański robi teraz rozgłos wokół nowej piosenki, ale są też tacy, którzy połknęli haczyk. Niektórzy z fanów dali się mu nabrać. "Jak dziewczyna ma faceta, to chyba pozamiatane. Słabe są takie krzywe akcje", "Oby nie wyszło jak zawsze", "Niech wam się wiedzie", "Dla panów rada na przyszłość: bezpośrednio zaprosić na kawę. Czasami wpadacie na takie pomysły, że naprawdę można zajarzyć, jak już jest za późno", "Ona chyba ma chłopaka nadal", "Nie buduje się szczęścia na czyimś nieszczęściu, uszanuj to, jeśli ona jest zajęta. Zauroczenie to nie zawsze musi być miłość - czytamy w komentarzach.

Sebastian Fabijański Fot. Kapif.pl