Aleksandra Żebrowska od lat jest aktywna w sieci. Celebrytka chętnie pokazuje życie takim, jakim faktycznie jest. Obecnie zajmuje się wychowaniem czwórki dzieci, jak również prowadzi swoją firmę. Influencerka postanowiła podzielić się zdjęciem swojego męża z okazji Dnia Ojca, choć nie była to typowa, rodzinna fotografia.

Aleksandra Żebrowska pokazała męża. Zapozował bez koszulki

Żebrowscy zdecydowali się na ślub w 2009 roku i do dziś tworzą zgraną parę, choć dzieli ich 15 lat różnicy. Żona aktora od lat prowadzi profil na Instagramie, gdzie zebrała ponad 400 tysięcy obserwujących. Na co dzień pokazuje, jak faktycznie wygląda jej życie z czwórką dzieci - najmłodsze ma niecałe dwa lata. Celebrytka nie próżnuje i prowadzi również własną firmę odzieżową i to właśnie do niej nawiązała w nowym poście, który dodała. Dodała zdjęcie, na którym widać Michała Żebrowskiego bez koszulki - w samych szortach. Już przy okazji urodzin aktora pochwaliła się jego półnagim ujęciem. Z okazji Dnia Ojca Żebrowska zaproponowała fanom zniżkę do swojego sklepu, ale nie zapomniała, by nawiązać do udostępnionego ujęcia.

Daddy w szortach mamy

- napisała w opisie do fotografii. Zdjęcie Żebrowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Małżeństwo Żebrowskich świętowało 15. rocznicę ślubu. Takie zdjęcie dodała celebrytka

Żebrowscy zdecydowali się na ślub w wyjątkowych okolicznościach przyrody. W 2009 roku powiedzieli sobie "tak" w Zakopanem, a świadkiem był kolega ze szkolnych lat pana młodego, Rafał Trzaskowski. "Ożeniłem się w wieku 37 lat, kiedy straciłem nadzieję, że to mi się w życiu przytrafi. Byłem przekonany, że to mnie ominie, że jestem skazany na samotność. Kiedy już nawet pogodziłem się z tym, że nie znajdę bratniej duszy, pojawiła się Ola" - mówił Żebrowski w rozmowie z "Galą". Niedawno para obchodziła 15. rocznicę ślubu i z tej okazji influencerka podzieliła się z fanami zdjęciem ze ślubu. "15 lat w sidłach" - napisała we wpisie. Na kadrze małżonkowie patrzą sobie głęboko w oczy, a Żebrowska się uśmiecha. Na jaką suknię na ślub się zdecydowała? Wybrała kreację na ramiączkach, z dużym dekoltem. Nie zabrakło oryginalnego welonu.