Córki zrobiły prezent Lewandowskiemu na Dzień Ojca. Ale niespodzianka!

Robert Lewandowski nie miał ostatnio dobrego czasu. Wszystko przez klęskę polskiej reprezentacji na Euro 2024. Kapitan drużyny narodowej zagrał zaledwie pół godziny w meczu z Austrią, ale już wiadomo, że ostatnią szansą na pokazanie się z dobrej strony będzie starcie z Francją, które zakończy udział "naszych" na imprezie. Kolejny raz Polacy nie wyjdą z grupy. Piłkarz może mieć jednak powód do uśmiechu. Z okazji Dnia Ojca córki przygotowały mu niespodziankę.

Taki prezent otrzymał na Dzień Ojca Robert Lewandowski. Wzruszający obrazek

Najpopularniejszy polski piłkarz jest tatą dwóch dziewczynek - siedmioletniej Klary i czteroletniej Laury. Wraz z żoną chętnie chwalą się córkami w sieci, choć dbają o to, by nie pokazywać ich twarzy. Najczęściej robią zdjęcia z tyłu lub z boku, czym chcą chronić ich prywatność. Córki nie zapomniały, by uczcić Dzień Ojca, który w Polsce obchodzony jest 23 czerwca. Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie laurką, jaką zrobiły siostry. "Dzień Taty. Laurka od Klary i Laurki" - napisała na InstaStories trenerka fitness. "Lewy" na pewno docenił prezent od córek. W naszej galerii na górze strony zobaczycie dzieło córek Lewandowskiego.

Lewandowscy obchodzili 11. rocznicę ślubu. Urocze zdjęcie

Para poznała się w 2007 roku na obozie integracyjnym na Mazurach dla studentów wychowania fizycznego. Annie nie spodobało się wówczas to, że Lewandowski był piłkarzem - grał wtedy w Zniczu Pruszków. Ostatecznie miłość wygrała i para postanowiła się ze sobą związać. Stanęli na ślubnym kobiercu w 2013 roku, a ceremonia odbyła się w Serocku. 22 czerwca małżeństwo świętowało 11. rocznicę ślubu. Z tej okazji trenerka fitness postanowiła opublikować zdjęcie z ukochanym. Na ujęciu możemy zobaczyć ich w objęciach. W komentarzach fani życzyli im dalszej pomyślności. "Razem najlepiej, nie tylko piłką się żyje", "To się nazywa wsparcie i miłość! Piękna liczba i życzę wielu kolejnych rocznic!, "Pięknie! Wspierajcie się, kochajcie i nie podawajcie w gorszych momentach" - czytamy pod postem "Lewej".