Zenon Martyniuk ma wyjątkowe miejsce w sercu Joanny Kurskiej, która darzy go sympatią. To właśnie występy lidera zespołu Akcent w TVP za czasów prezesury jej męża zapewniały stacji wysokie wyniki oglądalności. A że 23 czerwca 2024 roku król disco polo skończył 55 lat, nie przeszło to bez uwagi żony Jacka Kurskiego. I w rozmowie z Plotkiem wyznała, czego życzy muzykowi w dniu jego święta.

Życzenia Joanny Kurskiej dla Zenka Martyniuka. Król disco polo skończył 55 lat

Joanna Kurska kolejny raz udowadnia, że o Zenonie Martyniuku może powiedzieć same dobre rzeczy. I w dniu jego urodzin skierowała do niego wiele ciepłych słów. Poza tym skusiła się, by wykorzystać tę okazję do podziękowań. - Zenonowi Martyniukowi życzę wspaniałego życia z ukochaną, piękną żoną Danusią. Życzę zdrowia i kreatywności w tworzeniu kolejnych ulubionych piosenek milionów Polaków. Dziękuję za wszystkie koncerty w TVP, które razem zorganizowaliśmy, za wszystkie piki, którymi mógł pochwalić się mój mąż. Za to, że jest sam w sobie społecznym zjawiskiem i symbolem fenomenu naszej polskiej muzyki, którą jako naród pokochaliśmy - powiedziała Joanna Kurska w rozmowie z dziennikarzem Plotka Bartoszem Pańczykiem.

Żona Jacka Kurskiego o powrocie Zenka Martyniuka do TVP. "Ta władza wstydzi się polskości"

Od kiedy w TVP jest nowa władza, Zenon Martyniuk - podobnie jak inni wykonawcy disco polo - nie ma wstępu do stacji. Choć on nie narzeka, zapytaliśmy Joannę Kurską, czy życzy mu powrotu do mediów publicznych. Żona byłego prezesa TVP nie ma złudzeń, choć widzi światełko w tunelu, o którym wspomniała na koniec swojej wypowiedzi. Przy okazji wbiła szpilę obecnym włodarzom stacji i wypomniała im... kompleksy.

W powrót Zenka do TVP za tej władzy wierzę średnio, dlatego że ta władza ma kompleksy, wstydzi się polskości, w związku z czym gardzi i odrzuca disco polo. Bo dla tej władzy polskość to nie normalność a ta muzyka jest esencją ludycznej polskości. Ale, że kiedyś Zenek wróci do TVP - to tego jestem pewna!

- podsumowała Joanna Kurska.

