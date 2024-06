Pod koniec maja Marcelina Zawadzka poinformowała fanów o tym, że już niedługo będzie mamą. Modelka opublikowała wówczas poruszające nagranie ze swoim narzeczonym Maxem Gloecknerem. "Niebawem moje drogie, kochane mamy dołączę do waszego grona - mam ogromną wdzięczność, wypełnia mnie po krańce możliwości, za to, że Bóg pozwolił mi zaznać prawdziwej, czystej, pewnej i wzajemnej miłości, dzięki której powstał jego owoc" - napisała w poście. Prezenterka nie zapomniała także, by wyprawić baby shower, na którym pojawiły się znane koleżanki. Zobaczcie, jak wyglądała impreza.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina opowiedziała o swojej ciąży

Marcelina Zawadzka wyprawiła baby shower. Królowały pastelowe balony

Baby shower stał się w ostatnich latach bardzo popularną imprezą, którą celebrytki chętnie organizują. Niedawno zdecydowała się na to m.in. Marina. Marcelina Zawadzka również postanowiła nie przepuścić takiej okazji. Odkąd ogłosiła ciążę, chętnie dzieli się zdjęciami i eksponuje krągłości. Była Miss Polonia zaprosiła na wydarzenie swoje koleżanki. Wśród zaproszonych nie zabrakło Julii "Maffashion" Kuczyńskiej, prowadzącej "Love Island. Wyspa miłości" Karoliny Gilon oraz znanej makijażystki Magdy Pieczonki.

Baby shower zostało zorganizowane w urokliwym miejscu - goście otoczeni byli naturą. Do docelowego miejsca prowadziła leśna dróżka. Najbardziej charakterystycznym elementem dekoracyjnym były zdecydowanie pastelowe balony - w beżowym i niebieskim odcieniu. Nie zabrakło sporego rozmiaru misiów, a także słodkiego poczęstunku. Mogliśmy zobaczyć także ściankę - połowa w kolorze beżowym, a druga w kolorze niebieskim - takim samym jak balony. Na środku widniał napis "Marcelina". Przyszła mama postawiła na długą, jasną sukienkę z mocnym rozcięciem na lewej nodze oraz widocznym kwiatem na przedramieniu. Świetnie podkreślała jej ciążowe krągłości. Zdjęcia z imprezy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Na imprezie królowały jasne stylizacje

Koleżanki Marceliny Zawadzkiej, które uświetniły jej baby shower, nie zapomniały o odpowiednio dobranych stylizacjach. Wszystkie brylowały w jasnych stylizacjach. Magda Pieczonka miała na sobie jasną, obcisły komplet - top bez ramiączek i spódniczkę. Maffashion postawiła na mocno wyciętą, letnią sukienkę w niebiesko-białym kolorze z czarnymi elementami. Ludwika Cichecka założyła biały komplet i odsłoniła brzuch, a Anna Wrzodak pojawiła się w beżowej sukni, na którą zarzuciła długą, białą narzutkę.