Właśnie dowiedzieliśmy się, że Karolina Sawka i Mateusz Rzeźniczak zostali małżeństwem. Ślub zakochanych odbył się w sobotę (22 czerwca 2024 roku) w Urzędzie Stanu Cywilnego na warszawskim Starym Mieście, a zdjęcie zrobione tuż po ceremonii od razu pojawiło się w sieci. To jak tego dnia zaprezentowali się szczęśliwi państwo młodzi, oceniła stylistka gwiazd, Ewa Rubasińska-Ianiro. Co ciekawe, w rozmowie z Plotkiem ekspertka nie może oderwać wzroku nie tylko od filmowej Nel z "Pustyni i w puszczy". Choć często przy ślubach uwaga skupia się zazwyczaj tylko na pannie, ona pochyliła się też nad bardzo udaną stylizacją jej ukochanego. Przypomnijmy, że on podobnie jak Karolina też jest aktorem.

Ślub Karoliny Sawki. Stylistka oceniła jej suknię ślubną. "Zosia z Pana Tadeusza"

"Ubrani w miłość i szczęście. Super para, wspaniale wyglądają" - zaczęła swoją ocenę Ewa Rubasińska-Ianiro, gdy zobaczyła zdjęcie ze ślubu Karoliny Sawki i Mateusza Rzeźniczaka. - Chcą wycofać z obowiązkowych lektur szkolnych "Pana Tadeusza". Może w szkołach go nie będzie, ale za to patrząc na fotografię ślubną filmowej Nel z "Pustyni i w puszczy", teraz zostanie nam w sercach wizerunek Zosi z książki Mickiewicza. Czyli kobiety romantycznej, pięknej, dziewczęcej, w którą teraz wcieliła się właśnie na swój ślub Karolina Sawka. To nowy bardzo fajny trend w modzie ślubnej w tym roku, a szczególnie na przełomie wiosny i lata, że panny młode wyglądają właśnie jak panny. Są romantyczne, niewinne, w bieli bez zbytnich dodatków, które obciążają kreacje i całą postać. Z makijażem i włosami, które kojarzą się nam z wiosennym spacerem w słońcu, z uśmiechem na ustach. Coś pięknego" - mówi w rozmowie z Plotkiem ekspertka.

Ten new romantic, który wkroczył w modę ślubną, ma pewne dodatkowe elementy, którymi są przezroczystości oraz bardziej bufiaste rękawy. One dzięki tym przezroczystością stają się jeszcze lżejsze mimo swojej objętości. Delikatne elementy boho w bieli dodają tylko tym kreacjom naprawdę wyjątkowego charakteru, co nie znaczy, że taka sukienka nie sprawdzi się później w życiu na przepiękne garden party. Jest różnica z poprzednimi latami, że mniej używa się świeżych kwiatów we włosach, albo do sukni, ale za to świeże kwiaty jakby zerwane z łąki, mają miejsce w bukiecie ślubnym. Karolina wygląda przepięknie, dawno nie widziałam takiej udanej stylizacji ślubnej, gdzie wszystko jest w punkt

- mówi nam Ewa Rubasińska-Ianiro.

Stylistka rozpływa się nad mężem Karoliny Sawki

A że do ślubu potrzeba dwojga, nie pominęła też pana młodego. - Jego styl i gust w doborze ubioru na swój ślub, powinien być kierunkowskazem dla innych młodych ludzi, którzy nie chcą być uwięzieni w garnitur jak w zbroję. Mateusz pokazuje, że można wyglądać dobrze nawet w t-shircie zamiast koszuli na taką ważną uroczystość. Klucz? Wystarczy mieć do tego dystans i odpowiednio dobrać kroje i proporcje. Spodnie mistrzostwo, a postawa i uśmiech to już mistrzostwo świata. Zazwyczaj to panna młoda kradnie show, a tu nie wiadomo na kogo patrzeć. Pan młody na pewno odciąga wzrok od Karoliny, ale oboje wyglądają ślicznie. Fajnie, że w końcu pojawił się pan młody, który gdzieś nie jest schowany w cieniu swojej ukochanej - podsumowuje stylistka. Zdjęcia ze ślubu Karoliny Sawki i Mateusza Rzeźniczaka znajdziesz w galerii na górze strony.

