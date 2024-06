Zenek Martyniuk ożenił się z Danutą w 1989 roku. Od tego czasu małżeństwo trwa w szczęśliwym związku. Niedawno wokalista wydał piosenkę, będącą niejako hymnem miłości do Danusi, która swoją drogą zagrała nawet w teledysku. W jednym z wywiadów lider zespołu Akcent przyznał, że bardzo rzadko kłóci się ze swoją żoną. Kiedy już dochodzi do jakichś sprzeczek, to są one zazwyczaj krótkie i nic nieznaczące. "Jak gniewamy się to nie dłużej, jak pięć minut, ewentualnie dziesięć minut. To są takie sprzeczki w sumie o nic i wszystko wraca do normalności zaraz" - mówił w rozmowie z Jastrząb Post. Okazuje się, że w przypadku małżeństwa Martyniuków najtrudniejsze były początki. Zdjęcie ze ślubu znajdziecie galerii na górze strony. W młodości wokalista wyglądał zupełnie inaczej.

Zenek Martyniuk musiał się postarać o rękę Danusi. "Nigdy nie zapomnę tego dnia"

Wokalista nie miał skończonych 21 lat. Zgodnie z ówczesnym prawem Zenek i Danuta musieli uzyskać oficjalną zgodę od swoich rodziców. Jak widać, było warto. Martyniukowie tworzą udane małżeństwo od 35 lat. W swojej książce Zenek wspominał ten wyjątkowy moment. "Nigdy nie zapomnę tego dnia. Na bezchmurnym niebie malowało się wielkie słońce. Aż chciało się żyć! W kościele zobaczyłem Danusię w pięknej koronkowej sukni. Byłem pewien, że to jest kobieta, z którą chcę spędzić życie" - czytamy.

Zenek i Danuta Martyniukowie

Zenek Martyniuk zdradził receptę na udany związek. To proste

Wokalista w wielu wywiadach podkreślał, że jego małżeństwo, jak każde inne, ma słabsze momenty. Ważne jest jednak by rozmawiać i wspólnie rozwiązywać problemy. "Żadne z nas nigdy nie pomyślało o rozwodzie. Problemy trzeba rozwiązywać we dwoje, a nie oddzielać wszystko grubą kreską i szukać szczęścia Bóg wie gdzie. Kiedyś częściej się kłóciliśmy, ale teraz jest naprawdę dobrze. Jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi" - opowiadał Zenek Martyniuk w rozmowie z "Super Expressem".