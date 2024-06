Żora Korolyov był jednym z najbardziej lubianych tancerzy w Polsce. Szerszą popularność zagwarantował mu udział w "Tańcu z gwiazdami". W tym roku miną trzy lata od jego śmierci. Tancerz zmarł w wieku zaledwie 34 lat. Osierocił wówczas 11-letnią córkę Sonię. Dziewczynka pożegnała go wtedy we wzruszającym wpisie na Instagramie. "Dziękuję, tato, za najlepsze chwile w moim życiu, kocham cię najmocniej na świecie i nigdy nie przestanę, nigdy o tobie nie zapomnę" – pisała.

Córka Żory Korolyova opublikowała rozrywający serce wpis. Wszystko z okazji Dnia Ojca

23 czerwca w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca. 14-letnia dziś Sonia z tej okazji opublikowała w mediach społecznościowych rozrywający serce wpis.

Happy Father's Day [Szczęśliwego Dnia Ojca — ang.]

- czytamy na InstaStories. Do opisu dołączyła również emotikonkę znicza. Oprócz tego na InstaStories pojawiły się również czarno-białe zdjęcia Soni z tatą. Wnioskując po fotografiach, tancerz miał ze swoją córką wyjątkową więź.

Tak partnerka Żory Korolyova mówiła o ich ostatnim spotkaniu

Popularny tancerz pozostawił w żałobie rzeszę fanów, rodzinę i ukochaną partnerkę, aktorkę Ewelinę Bator. Wcześniej Żora Korolyov związany był z Anną Kuznetsovą. Para była małżeństwem. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku w rozmowie z serwisem Jastrząb Post kobieta nie ukrywała, że po śmierci Żory mierzyła się z wielką traumą, a wspomnienia o byłym mężu wciąż są dla niej żywe i bolesne. "To był szok. To bolało. To było ogromne zaskoczenie. Gdy odchodzi młody, wspaniały, utalentowany człowiek to boli. To było bardzo bolesne doświadczenie i przeżywamy to do tej pory. Ja nie wiem, czy to kiedykolwiek przejdzie. Może nie przejdzie nigdy. Zostały wspomnienia. To ogromna strata. Chciałabym, aby pamięć o nim pozostała na zawsze, bo wiem, że wiele osób go kochało. To jest bardzo trudne" - mówiła wówczas. Ewelina Bator natomiast opowiadała Marzenie Rogalskiej i Aleksandrze Kwaśniewskiej w "Mieście kobiet", że dla niej żałoba jest zbiorem niekończących się emocji. Dziś jednak układa sobie życie na nowo u boku tajemniczego mężczyzny.