Burza w sieci po koncercie "Wianki nad Wisłą". "Profanacja"

"Wianki nad Wisłą" to warszawski sposób na powitanie lata. Wydarzenie utrzymane jest w słowiańskim stylu. "Wspólnie z mieszkańcami stolicy witamy lato tak, jak robili to nasi praprzodkowie. Pozostajemy wierni dawnym tradycjom, obrzędom i rytuałom, pozwalamy gościom poznać je, posłuchać, posmakować i odkrywać" - czytamy na oficjalnej stronie Stołecznej Estrady. Oprócz pradawnych obrzędów, w tym roku odbył się również koncert pod hasłem "Dźwięki Wolności", na którym pojawiło się wiele znanych gwiazd. Które wykonanie wywołało najwięcej emocji? Zdjęcia z tegorocznych "Wianków nad Wisłą" znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Zalewski: Niektóre emocje są zbyt osobiste, by się nimi dzielić

"Wianki nad Wisłą". Widzowie wściekli na aranżację koncertu. "Straszna"

Na scenie pojawili się m.in. Zalewski, Vito Bambino, Mery Spolsky, i Baranovski. Sporo zamieszania wywołał występ Wiktora Dyduły i Bovskiej, którzy wykonali piosenkę "Mój jest ten kawałek podłogi". "Szacunek dla oryginalnego wykonawcy. To, co dziś było pokazane, to tragedia", "Trochę samokrytyki zrobiłoby dobrze na przyszłość", "Profanacja. Nawet nie wiedzą, o czym śpiewają" - pisali internauci. Negatywne komentarze pojawiły się również pod występem Felicjana Andrzejczyka, który śpiewał "Jolka, Jolka pamiętasz". "Straszna ta nowoczesna aranżacja", "Fatalna aranżacja. To jest legendarny utwór i klasyczna ballada. Kombinowanie z aranżem nie wyszło" - czytamy.

Mery Spolsky zakpiła z reprezentacji. Nawiązała do porażki w Berlinie Fot. screen Player

"Wianki nad Wisłą". Czy koncert był aż tak zły? Widzowie podzieleni

Choć pod filmami opublikowanymi przez organizatorów pojawia się sporo negatywnych komentarzy, to nie brakuje również osób, którym koncert przypadł do gustu. "Myślę, że najlepszy koncert w TV, jaki widziałem, a żyję 38 lat. Dziękuję i oby tak dalej", "Dziękuję za przepiękny koncert Urszuli na "Wiankach nad Wisłą" z TVN. Coś pięknego! Jestem zachwycony, Byłem i nie zapomnę tego do końca życia" - pisali zadowoleni internauci. A wy co myślicie o koncercie? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Mery Spolsky nawiązała do porażki reprezentacji w Berlinie. Zalewski cytował legendę