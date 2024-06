Roksana Węgiel to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Piosenkarka dopiero co skończyła przygodę z programem "Taniec z gwiazdami", gdzie u boku Michała Kassina wywalczyła sobie drugie miejsce. Chwilę później mogliśmy usłyszeć ją w Opolu. W życiu gwiazdy sporo się dzieje. Nic dziwnego, że Roxie znalazła się na liście najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Forbes oszacował jej wartość na 215 milionów złotych i umieścił na wysokim 12. miejscu. W wielu wywiadach Węgiel podkreślała, że w rozwoju kariery pomogli jej rodzice. W wolnych chwilach Roxie uwielbia spędzać czas ze swoją mamą, Edytą. Do sieci właśnie trafiło nagranie, które z pewnością wprawi wielu fanów w osłupienie. Ujęcia z wideo, o którym mowa znajdziecie w galerii na górze strony.

Roksana Węgiel wybrała się na przejażdżkę z mamą. Co za uroda!

Na profilu piosenkarki pojawiło się urocze nagranie, na którym widzimy mamę Edytę i samą Roksanę. "Mama czy siostra?" - pyta w opisie Roxie. Trzeba przyznać, że łatwo w tym wypadku o pomyłkę. Starsza Węgiel wygląda nieziemsko. Już wcześniej fani zwrócili uwagę na jej wyjątkową urodę. Pod ostatnim zdjęciem zaroiło się od komentarzy pełnych komplementów. "Jak młodo pani wygląda! Piękna", "Roksana jest bardzo podobna do pani. Wyglądacie jak siostry bliźniaczki" - pisali. A wy jak uważacie? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Roksana Węgiel z mamą fot. instagram/roxie_wegiel

Ten rok był dla Roksany Węgiel wyjątkowo udany

Influencerka pochwaliła się, że jej marka osobista zaliczyła potężny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Posypały się podziękowania. "Od zeszłego roku udało się wypracować awans o 12. miejsc w górę, a wycena zwiększyła się o ponad 100 mln zł, dziękuję całemu mojemu teamowi, klientom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyniku, bez was by się to nie udało, cieszę się, że moja zmiana wizerunkowa przypadła wam do gustu. Dziękuję za codzienne wsparcie we wszystkich działaniach moim wspaniałym fanom. Jesteście najlepsi!" - pisała na swoim profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Roxie Węgiel oprowadziła "DDTVN" po stumetrowym apartamencie. Przeszklona sypialnia specjalnie dla ukochanego