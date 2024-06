Barbara Sienkiewicz miała 60 lat, kiedy w 2015 roku na świat przyszły jej bliźniaki: Anna i Piotr. Aktorka znana z takich seriali jak: "Klan", "Kryminalni" i "Ranczo" szybko stała się obiektem zainteresowań mediów w całym kraju. Sienkiewicz w wywiadzie z "Super Expressem" przyznała, że bardzo bała się o swoją ciążę. "Moje ciało mogło nie zareagować na donoszenie. Ja dzieci donosiłam do 38. tygodnia ciąży" - mówiła. Na szczęście bliźniaki urodziły się zdrowe. Dostały nawet dziesięć punktów. Niestety aktorka nie mogła zbyt długo nacieszyć się ich obecnością. Kobieta zmarła niespodziewanie 7 czerwca 2024 roku. Dzieci obecnie mają dziewięć lat. Wiele osób zastanawia się, co będzie z pociechami Sienkiewicz. Okazuje się, że ta zdążyła spisać testament. W trudnych chwilach Anna i Piotr mogą liczyć również na pomoc szkoły.

REKLAMA

Zobacz wideo Patrycja Sołtysik o przeszkodach, które musiała pokonać, żeby zostać mamą. "Na ten moment jestem mamą aż jednego dziecka. Może tak pozostanie"

Dzieci Barbary Sienkiewicz nie są same. Warszawska podstawówka stara się, jak może

Szkoła, do której chodzą bliźniaki, utworzyła zbiórkę, która ma zapewnić Annie i Piotrowi odpowiednie środki. Oprócz tego nauczyciele i uczniowie zorganizowali wieczór poetycki, który był okazją do pochylenia się nad sytuacją osieroconych dzieci. "Stworzyliście dziś miejsce słoneczne, pełne wzruszeń, ale też nadziei, dla dwójki naszych uczniów, którzy mierzą się ze smutkiem po stracie najważniejszej osoby w ich życiu, ukochanej mamie. Pochylamy się z wielką troską nad dziećmi, kolejny raz wysyłając im wsparcie" - czytamy w relacji z wydarzenia.

Barbara Sienkiewicz z dziećmi Fot. @FAKT / YouTube

Barbara Sienkiewicz zadbała o przyszłość swoich dzieci. Na testament zdecydowała się pod wpływem impulsu

Aktorka w programie "Wieczorny Express" zdradziła, że spisała testament, w którym wyznaczyła osobę do opieki nad swoimi dziećmi. "Dziewięć lat przede mną do ich pełnoletności. Bardzo różnie w życiu bywa. Jakiś czas temu musiałam pojechać do Łodzi, załatwić jakąś sprawę. Jechałam samochodem trasą szybkiego ruchu. Przed wyjazdem do Łodzi napisałam testament i zostawiłam go w domu. Muszę mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Staram się przewidzieć przyszłość. (...) Pani marszałkini Wanda Nowicka zaproponowała, że ona przejmie dzieci. Sama wysunęła tę propozycję" - mówiła. Nowicka jednak zapewniała, że dowiedziała się o tym z mediów. Ostatecznie znalazła się spadkobierczyni. Pogrzeb Sienkiewicz odbędzie się 27 czerwca o godzinie 11.00 na Cmentarzu Północnym w Warszawie. ZOBACZ TEŻ: Piotr Kaszewiak zabrał głos w sprawie dzieci Barbary Sienkiewicz. Mówi, co je czeka