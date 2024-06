W sieci pojawiła się niezwykle smutna informacja. Nie żyje Andrzej Mularczyk. Znany scenarzysta, autor popularnych filmów i seriali, a także pisarz miał 94 lata. Mężczyzna dał się poznać jako twórca znanych scenariuszy. Z jego rąk powstały między innymi: "Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Jego kariera zaczęła się w 1943 roku. Informację o odejściu Andrzeja Mularczyka przekazał portal Filmpolski.pl w mediach społecznościowych. "Żegnamy dziś tego wybitnego i cenionego twórcę polskiego kina" - czytamy we wpisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień szczerze o żałobie. "Nie mówiłam o tym publicznie"

Nie żyje Andrzej Mularczyk. Scenarzysta i autor miał 94 lata

Andrzej Mularczyk zrobił ogromną karierę w branży filmowej. W 1943 roku anonimowo opublikował swoje dzieło w konspiracyjnym piśmie "Dźwigary". Od tego czasu zaczął się rozwijać w zakresie kinematografii i literatury. Szczególną popularność przyniósł mu scenariusz do słynnej trylogii Sylwestra Chęcińskiego o Kargulach i Pawlakach. Wśród jego filmografii znalazły się również scenariusze do takich produkcji, jak "Niespotykanie spokojnego człowieka", "Wyjście awaryjne" czy "Cudownie ocalony". Andrzej Mularczyk był ponadto autorem słuchowisk radiowych czy widowisk telewizyjnych. Dał się także poznać jako członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiej Akademii Filmowej. Był także autorem wielu książek, które nierzadko tworzył na podstawie własnych reportaży. Po więcej zdjęć Andrzeja Mularczyka zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Andrzeja Mularczyka pożegnali bliscy i fani. Pojawiły się wpisy

Andrzeja Mularczyka pożegnali fani w mediach społecznościowych. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych kondolencji. Głos zabrał również przyjaciel zmarłego w serwisie X. Udostępnił wzruszający post. "W wieku 94 lat zmarł Andrzej Mularczyk - pisarz, scenarzysta, autor reportaży, twórca słuchowisk radiowych. Na podstawie jego scenariuszy powstała chociażby trylogia "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć", a także serial telewizyjny "Dom". Współtworzył scenariusz do filmu "Katyń". Był autorem Słuchowisk Polskiego Radia. Prywatnie przyjaciel rodziny mojego ś.p. dziadka, sąsiad, działkowicz znad Narwi. Moich rodziców wiózł do ślubu" - czytamy w sieci. ZOBACZ TEŻ: Pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Wiemy, kiedy i gdzie bliscy pożegnają aktorkę