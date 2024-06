Ilona Ostrowska pochwaliła się dorosłą córką. W sieci zawrzało

Ilonę Ostrowską widzowie pokochali m.in. dzięki serialowi "Ranczo". To właśnie ta produkcja sprawiła, że aktorka zyskała ogólnopolską sławę. Mimo to gwiazda jak ognia unika mówienia o swoim życiu prywatnym. Robi jednak drobne wyjątki.

REKLAMA

Zobacz wideo Ilona Krawczyńska boi się show-biznesu. Co ją przeraża?

Ilona Ostrowska pochwaliła się córką. Miłosława jest już dorosła

I właśnie taki wyjątek zrobiła ostatnio. Ilona Ostrowska opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z córką. Pochwaliła się, że Miłosława - owoc jej miłości z Jackiem Borcuchem właśnie wkroczyła w dorosłość.

Moja osiemnastka

- podpisała zdjęcie wyraźnie wzruszona Ostrowska, dodając emotikonkę serduszka. Internauci zaczęli dopytywać, czy Miłosława miała urodziny 19 czerwca, czyli w dniu, w którym Ostrowska opublikowała wcześniej wspomniane zdjęcie. "Miła miała 17 czerwca, ale jeszcze przeżywam" - napisała aktorka. Komentujący chętnie składali nastolatce życzenia w komentarzach, a także zachwycali się jej urodą i faktem, że przypomina znaną mamę. "Sto lat i pięknego dorosłego życia z elementami dziecięcej spontaniczności. Wiwat!"; "Piękna i naturalna jak mama. Sto lat"; "Najwspanialszych chwil w życiu dla córki"; "Jak dwie krople wody, dobrego życia" - pisali w komentarzach. Zdjęcia aktorki, też te z córką znajdziecie w galerii na górze strony.

Karolak i Ostrowska mieli wziąć ślub. Aktor przyłapał jednak ukochaną na gorącym uczynku. "Zastałem tam mężczyznę"

Tomasz Karolak i Ilona Ostrowska lata temu byli parą. Ich kilkuletni związek doczekał się nawet zaręczyn. Niestety, ich drogi rozeszły się przez nietypową sytuację. Co poszło nie tak? Ano, Karolak pewnego dnia postanowił zaskoczyć Ostrowską w akademiku. "Zastałem tam mężczyznę. Nie większego czy silniejszego. Takiego, co był na miejscu. Moje serce zostało wtedy złamane. Chyba niosę w sobie urazę. Mam strach przed wejściem w nową miłość" - opowiadał w jednym z wywiadów. W ten sposób gorące uczucie między aktorem i Ostrowską zgasło na dobre. Obecnie aktorzy mają poprawne stosunki, choć Karolak przyznał po latach, że ta sytuacja w tamtym czasie kompletnie go złamała. Dziś na podstawie swojej historii tworzy niekiedy stand-upy. Więc, jak to mówią: "nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło".