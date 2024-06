Lil Masti w listopadzie 2022 roku ogłosiła, że wraz ze swoim partnerem stara się o dziecko. Kilka miesięcy później potwierdziła, że jest w ciąży. 24 sierpnia 2023 roku influencerka urodziła córkę. Dziewczynka ma na imię Aria. Lil Masti jest bardzo aktywna na Instagramie i na bieżąco relacjonuje w sieci swoją codzienność. Tym razem influencerka postanowiła zadbać o siebie i zafundowała sobie metamorfozę w salonie fryzjerskim.

Lil Masti pochwaliła się nowymi włosami. Zafundowała sobie fryzurę do pasa

Kiedy Lil Masti zaczęła być popularna, miała długie blond włosy. W pewnym momencie kariery zdecydowała się je radykalnie skrócić. Eksperymentowała także z kolorami i miała m.in. różowe pasma. Jej naturalne włosy sięgają do ramion, ale przez okres ciąży i karmienia nieco osłabły. Lil Masti zdecydowała się na ich rekonstrukcję i przedłużanie w salonie fryzjerskim. Celebrytka nową fryzurą z dumą pochwaliła się na Instagramie. Lil Masti zafundowała sobie proste włosy do pasa. Jak teraz wygląda? Zdjęcie celebrytki znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Lil Masti o odzyskiwaniu figury po ciąży. "Widać, że brzuszek jest"

Niedawno Lil Masti wyjawiła, że po porodzie nie udało jej się wrócić do formy sprzed ciąży. Podkreśliła, że na zdjęciach, gdzie wygląda na szczupłą, po prostu odpowiednio pozuje. "Nie schudłam nic. Po prostu umiem ustawić się do zdjęć, w końcu dziesięć lat jestem już w internecie i robię to automatycznie. Na tym zdjęciu widać, że brzuszek jest" - podkreśliła. Celebrytka zdradziła, że nadprogramowe kilogramy nie zaprzątają jej głowy i w odpowiednim czasie wróci do dawnej figury. "Ważę 79 kg przy wzroście 170 cm. Zaznaczam, że przed ciążą moja waga to było 63 kg i atletyczna, sportowa sylwetka. Tak więc mam plus 16 kg i mam to gdzieś. Nie szykuję się na 'miss świata' ani do żadnych sportowych zawodów. Ćwiczę, zdrowo się odżywiam dla siebie. Wiem, ze chudnięcie to proces i żeby zdrowo schudnąć zajmie to dłuższy czas. Na spokojnie, bez presji. Uważam, że zajebiście i kobieco wyglądam" - napisała Lil Masti.