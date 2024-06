Krzysztof Ibisz to bez wątpienia ikona polskiej telewizji. Prowadził takie programy jak "Bar", "Gra w ciemno", "Życiowa szansa" czy "Rosyjska ruletka". Był też gospodarzem finałów konkursów Miss Polski i Miss Supranational. Od 2014 roku realizuje się jako współprowadzący "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Teraz okazało się, że na antenę wraca jeden z hitów z przeszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Ibiszu: Lubię takich ludzkich ludzi w show-biznesie. To jest rzadkość

"Awantura o kasę" powraca. W roli gospodarza znów zobaczymy Ibisza

Jak podał serwis Pomponik, Polsat reaktywuje teleturniej "Awantura o kasę", którego gospodarzem był właśnie Krzysztof Ibisz. Program był emitowany w latach 2002-2005, a jego reżyserem był Okił Khamidow. "Awantura o kasę" sprawdzała wiedzę uczestników z zakresu wiedzy ogólnej, sprawność w licytacji i negocjacjach. W pierwszym etapie udział brały trzy drużyny. Każda z nich otrzymywała 5000 zł i były to pieniądze, które służyły do licytacji. Prowadzący kręcił kołem, zadawał pytanie, pobierał do puli po 200 zł z konta każdej drużyny i rozpoczynał licytację.

Program cieszył się ogromną popularnością i sam Ibisz mówił, że mógłby wrócić. "Kiedyś ta opowieść telewizyjna była troszkę inna, ale jeśli patrzę na moje teleturnieje, jak np. 'Awantura o kasę' czy wcześniej 'Życiowa szansa', to tak naprawdę sądzę, że one z powodzeniem mogłyby być emitowane także dzisiaj" - wyznał w rozmowie z Polsat.pl.

Krzysztof Ibisz w 'Awanturze o kasę' Fot. Krzysztof Rak / Agencja Wyborcza.pl

Krzysztof Ibisz chciał, żeby teleturniej wrócił. Kiedy ruszają nagrania?

Krzysztof uważał, że w dzisiejszych czasach "Awantura o kasę" czy "Życiowa szansa" cieszyłaby się równie dużą popularnością co kiedyś. "Myślę, że gdyby one wróciły, znowu byłyby wielkimi hitami. Może jest trochę inna realizacja, inne światło, kamery, ale sama treść, sens, emocje są ponadczasowe. Więc to jest tylko kwestia sposobu opowiadania, a finalnie to, co najważniejsze, jest powtarzalne" - powiedział.

Polsat postanowił spełnić jego życzenie. Nagrania do nowych odcinków mają ruszyć wkrótce. Na razie nieznana jest dokładna data premiery nowej serii. To swego rodzaju rewolucja, bo przez ostatnie lata stacja nie emitowała żadnych teleturniejów. Skupiła się na programach rozrywkowych oraz reality show, takich jak "Twoja twarz brzmi znajomo", "Ninja Warrior Polska" czy "Farma".