Córka Doroty Kolak też jest aktorką. Dobrze znacie ją z topowych seriali

Dorota Kolak to jedna z najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Największą popularność przyniosła jej rola Bożeny w serialu "Pensjonat pod Różą" i serial "Przyjaciółki". Aktorka od ponad czterech dekad jest na scenie i występuje także na teatralnych deskach. Mało kto wie, że córka Doroty Kolak także jest aktorką. Chociaż początkowo myślała nad weterynarią i chirurgią, to ostatecznie zdecydowała się pójść w ślady rodziców.

Córka Doroty Kolak poszła w ślady rodziców. "Od zawsze była świadkiem naszych rozmów o teatrze"

Dorota Kolak od lat związana jest z aktorem Igorem Michalskim, którego widzowie "M jak miłość" mogą znać z roli Stanisława Nowickiego. Córka pary nosi nazwisko ojca, więc nie wszyscy kojarzą ją ze znaną mamą. Katarzyna Michalska urodziła się 24 maja 1985 roku w Gdyni. W latach 2005-2009 studiowała we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Swoją karierę zaczęła w teatrze. W 2009 roku zaczęła współpracować z Teatrem Współczesnym im. E. Wiercińskiego we Wrocławiu. Katarzyna Michalska spełnia się głównie na teatralnych deskach, ale na swoim koncie ma też epizodyczne role w popularnych serialach takich jak m.in. "Prawo Agaty", czy "Na dobre i na złe". Dorota Kolak była gościnią "Dzień dobry TVN" i wyjawiła, że świat aktorstwa był bliski jej córce już od małego.

Kaśka była zawsze świadkiem naszych rozmów, nawet tych trudnych o zawodzie, trudnych przedpremierowych napięć. Nazywajmy rzeczy po imieniu: kłótni. W domu nie było kłótni, były kłótnie wyłącznie o teatr

- wspominała Dorota Kolak.

Dorota Kolak miała okazję spotkać się z córką na gruncie zawodowym

Dorota Kolak miała okazję współpracować ze swoją córką na planie filmowym. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyjawiła, jak wyglądają ich relacje na gruncie zawodowym. Jak się okazuje, obie są wobec siebie bardzo krytyczne. "Mnie się wydaje, że to, co jest w tej naszej relacji zawodowej najważniejsze, to że mało się chwalimy, chyba za mało, co? Jesteśmy bardzo wobec siebie krytyczne w obie strony. Nie słodzimy sobie, rzeczywiście Kaśka jest krytykiem bardzo precyzyjnym i konkretnym i mam nadzieję, że ja też" - podsumowała Kolak. Zdjęcia Katarzyny Michalskiej znajdziecie w galerii.

