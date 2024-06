Amber Luke to celebrytka pochodząca z Australii. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Amber Luke zdobyła niesamowitą popularność dzięki swojemu kontrowersyjnemu wizerunkowi. Tatuaże pokrywają niemal całe jej ciało, ale to niejedyne zdobienia, na jakie się zdecydowała. Na upiększenie ciała wydała ponad kilkaset tysięcy funtów. Przebytą metamorfozę tłumaczy problemami z samoakceptacją.

Amber Luke ma na koncie liczne modyfikacje ciała. Słono za nie płaci

Amber Luke metamorfozę rozpoczęła dobrych kilka lat temu, a jej efekty chętnie relacjonuje w sieci. Zafundowała sobie nie tylko liczne tatuaże, które są niemalże wszędzie. Oprócz tego zdecydowała się również na kontrowersyjny zabieg rozszczepienia języka, polega on na rozcięciu go wzdłuż środkowej linii. Wykonała także powiększanie piersi i pośladków. Na tym jednak nie koniec, ponieważ zdobyła się również na wytatuowanie gałek ocznych. Na publikowanych przez nią zdjęciach widać także piercingi. Celebrytka ma przekłuty noc, łuki brwiowe oraz implanty znajdujące się na kościach policzkowych. Jak podaje portal dailystar.co.uk, niedawno celebrytka przeszła kolejne modyfikacje ciała. Miała wykonać kilka nowych tatuaży, a także wszczepić implanty rogów. Za całość miała zapłacić zawrotną kwotę sięgająca nawet 144 tys. funtów. Chcecie zobaczyć zdjęcia Amber Luke? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Amber Luke przeszła ogromną metamorfozę. To dlatego to zrobiła. "Albo mnie pokochasz, albo znienawidzisz"

Amber Luke nieraz udzielała wywiadów i wypowiadała się publicznie na temat swojego wyglądu i wytworzonego wizerunku. Okazuje się, że przebyta metamorfoza bardzo pomogła jej w zaakceptowaniu samej siebie. Niegdyś Amber Luke mierzyła się z depresją. Teraz przekonuje, że dzięki zmianie, na jaką się odważyła, ponownie pokochała, a przede wszystkim zaakceptowała samą siebie. Amber Luke zgromadziła prawie 65 tys. obserwujących na Instagramie. Jedni pochwalają jej metamorfozę, inni niekoniecznie. Ta jednak zdaje się tym nie przejmować. "Jestem osobą, która bierze na siebie odpowiedzialność. Jestem Amber Luke. Albo mnie pokochasz, albo znienawidzisz" - napisała pod jednym z postów. ZOBACZ TEŻ: Klaudia Nieścior zaskoczyła metamorfozą. Internauci padli z wrażenia. "Ślicznie i z klasą"