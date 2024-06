Takie zdjęcia to rzadkość. Wojciechowska przyłapana z koleżankami na mieście

Martyna Wojciechowska prowadzi bardzo intensywny tryb życia. Co chwila angażuje się w nowe projekty, a także ciągle pracuje nad swoim formatem "Kobieta na krańcu świata". Mimo to udało jej się znaleźć chwilę na spotkanie towarzyskie na mieście. Dziennikarka niedawno wybrała się na miasto, do restauracji, gdzie wpadł na nią paparazzo. Zobaczcie, jak spędzała czas z bliskimi.

Martyna Wojciechowska bez makijażu

Martyna Wojciechowska uwielbia luźny styl. Nawet na ściankach preferuje bardziej codzienne stylizacje, które są jednak w nieco ciemniejszych barwach. Tym razem na spotkanie ze znajomymi wyskoczyła w nieco innym wydaniu. Wybrała białą bluzkę z golfem z krótkim rękawem, do tego dobrała dżinsy i adidasy. Dziennikarka kolejny raz udowodniła, że ceni sobie naturalność. Na spotkaniu była bez makijażu, miała jedynie mocniej podkreślone brwi. Włosy związała w luźny kucyk na czubku głowy. Nie da się jednak nie zauważyć, że wyglądała na lekko zmęczoną, ale w ogóle nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę, w jak wiele spraw jest zaangażowana. Zdjęcie Martyny Wojciechowskiej na spotkaniu z przyjaciółkami znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak Martyna Wojciechowska dba o siebie? 49-latka stawia na wygodę. Jakiś czas temu ograniczyła ilość używanych kosmetyków, ale nie oszczędza na pielęgnacji. Wybiera kremy dobrych firm, które pomagają jej w regeneracji po wyprawach do różnych zakątków świata. Regularnie dba również o włosy, bo ma problemy z rozczesywaniem końcówek. Dziennikarka nie ukrywa, że czasami zdarza się jej korzystać z różnych zabiegów w gabinetach kosmetycznych, ale nie odczuwa potrzeby poprawiania urody. "Nie ulegam modzie wykraczania poza granicę kosmetyki" - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Gwiazdy bez makijażu

Gwiazda TVN należy do grona gwiazd, które chętnie na ulicach pokazują się bez makijażu. W naturalnym wydaniu mogliśmy zobaczyć już m.in. Izabelę Janachowską, która wyskoczyła na zakupy w bardziej domowej wersji. Niedawno Brodka pokazała się w wersji saute. Paparazzo wpadł także na Dodę, która odwiedzała razem ze swoim psem weterynarza. Zobacz: Paparazzi przyłapali Dodę bez makijażu. Tak wygląda na co dzień. Inaczej niż na Instagramie?