Robert Janowski zrobił karierę w sferze telewizyjnej i muzycznej. Początkowo nie miał w planach wiązać się z tą branżą. Co więcej, mężczyzna skończył studia weterynaryjne. Miłość do muzyki odziedziczył po matce, która przejęła jego wychowanie po tym, jak ojciec opuścił ich rodzinę. Swoją pierwszą żonę, Katarzynę, Janowski poznał w Domu Sztuki. Owocem ich miłości jest syn Makary. Niestety, relacja między małżonkami nie przetrwała próby czasu. Rozwiedli się, gdy ich dziecko miało zaledwie trzy lata. Co dzisiaj słychać u Makarego? Mało kto wie, że zdobył sławę.

Mało kto wie, że syn Roberta Janowskiego jest sławny. Jakie ma z nim relacje?

Robert Janowski po rozstaniu z matką swojego dziecka chciał aktywnie uczestniczyć w życiu swojego syna. Jego była żona związała się z Dariuszem Goczałem. Makary zamieszkał z mamą i ojczymem. Już w młodym wieku miał szansę na wyjazd na studia do Stanów Zjednoczonych. Tam szkolił się, aby zostać reżyserem. Obecnie Makary Janowski ma 35 lat. Edukacja mężczyzny opłaciła się, bo teraz jest znanym w branży reżyserem. W jego życiu prywatnym bywało różnie. Ma za sobą również jedno nieudane małżeństwo. Jego ojciec pomógł mu w organizacji przyjęcia. Po latach Makary znowu stanął na ślubnym kobiercu. Tym razem na próżno było szukać Roberta Janowskiego na ceremonii. Czy to oznacza, że relacje ojca i syna znacznie się pogorszyły? Żaden z panów nie skarżył się na pogorszenie kontaktów w rodzinie. Wiadomo jednak, że Makary sam pracuje na swoje sukcesy i nie wykorzystuje popularności taty. Zdjęcia Roberta Janowskiego i jego syna Makarego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Robert Janowski ma za sobą dwa małżeństwa. To Monika Janowska okazała się prawdziwą miłością

Robert Janowski ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy prezenter stanął na ślubnym kobiercu z Katarzyną Kalicińską-Goczał. Jego drugą żoną była Katarzyna Duńska. Jego obecną miłością jest Monika Janowska. W mediach społecznościowych muzyk często podkreśla, że połączyło ich uczucie, które przetrwa wszystko. O początkach związku z trzecią żoną Janowski opowiadał w rozmowie z magazynem "Viva!": "Nie jestem odyńcem samotnikiem. Nie umiem więc żyć w pojedynkę. Ale miałem za sobą dwa nieudane małżeństwa, więc nie rzucałem się na oślep w czyjeś ramiona. Byłem mężczyzną po przejściach i spotkałem kobietę z przeszłością" - wyznał. Para jakiś czas temu odnowiła przysięgę małżeńską. ZOBACZ TEŻ: Janowski zabrał głos w sprawie zatrudnienia w TVP. Co z kryzysem w małżeństwie? "Monia się zdziwi"