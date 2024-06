Krzysztof Skórzyński od lat jest związany z mediami. Wcześniej prowadził formaty o tematyce politycznej, ale teraz spełnia się w śniadaniówce "Dzień dobry TVN". Tworzy programową parę z Ewą Drzyzgą. Prowadzący dobrze się dogadują, a w jednym z z wywiadów Skórzyński opowiedział o fobii swojej telewizyjnej partnerki. - Ona ma absolutnego świra na punkcie higieny, dbania o czystość rąk i niedotykania rzeczy, które mogą człowieka czymś zarazić - mówił w rozmowie z portalem Shownews.pl. Praca w telewizji nie jest jedynym zajęciem Krzysztofa Skórzyńskiego.

Krzysztof Skórzyński jest nauczycielem. "Uczę edukacji medialnej"

Jak się okazuje, Krzysztof Skórzyński pracuje jako nauczyciel w szkole. W wywiadzie dla portalu Kozaczek prezenter opowiedział więcej o swoich obowiązkach. "Chodziłem do super szkoły, w której dzisiaj pracuję. Uczę edukacji medialnej. To jest taki przedmiot u mnie w szkole, który poprzez różne warsztaty, historię ich, otwierają na media, na siebie nawzajem, czy uczą współpracy w grupie. Mam wolną rękę ze strony pani dyrektor, więc to jest super doświadczenie" - mówił. Skórzyński dodał, że spełnia się w tej roli.

Dla mnie praca z młodymi ludźmi zawsze była marzeniem, nawet w swojej pracy zawodowej miałem do czynienia z młodymi ludźmi, ze stażystami i zawsze gdzieś tam się przewijali w moim życiu

- powiedział Krzysztof Skórzyński.

Krzysztof Skórzyński zaliczył wpadkę. Poszło o wiek Pauliny Krupińskiej

Jakiś czas temu Krzysztof Skórzyński i Paulina Krupińska dyskutowali w "Dzień dobry TVN" o odkładaniu pieniędzy. Prowadząca zauważyła, że oboje urodzili się w latach osiemdziesiątych. - Pamiętasz Krzysiu takie hasło: "Oszczędzają bogaci, nam też się opłaci"? No, właśnie. Dlatego my z lat osiemdziesiątych... - mówiła Krupińska. Skórzyński jej przerwał i nie krył zdziwienia wiekiem koleżanki. - Nie? Siedemdziesiątych? Ja jestem osiemdziesiątych. Ty też? Nie no, dobrze. Myślałem, że jesteś młodsza - mówił. Skórzyński próbował wybrnąć z sytuacji. Wychwalał młody wygląd Krupińskiej.