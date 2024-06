Piotr Rubik i Agata Paskudzka poznali się na konkursie Miss Polonia 2005. Kompozytor zakochał się w modelce od pierwszego wejrzenia i w 2008 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Między nimi jest 19 lat różnicy, ale nie przeszkodziło im to w zbudowaniu trwałego związku. Mają dwie córki: 15-letnią Helenę i 11-letnią Alicję.

Agata Rubik zabrała córkę na zakupy. Alicja sama kupiła sobie buty

Dziewczynki regularnie pojawiają się na zdjęciach i filmach na profilach rodziców w mediach społecznościowych. Wszystko odbywa się jednak za ich zgodą. "Nasze córki są obecne w naszym internetowym życiu, ale tylko na takich zasadach, które im pasują i to jest bardzo ważne. Nigdy nic nie jest robione przeciwko nim" - powiedziała Agata w rozmowie z "Co za tydzień". 19 czerwca Rubik wybrała się z młodszą córką na urodzinowe zakupy. Całą wyprawę relacjonowała na Instagramie. - Zakupy jak widać udane. Ala szczęśliwa. Ma swoje upragnione buty, na które wydała swoją urodzinową kasę - powiedziała na Instastory Agata, prezentując nagranie uśmiechniętej córki z papierową torbą zakupową.

Córka Rubików w butach za 900$. "Pieniądze trzeba umieć wydawać"

Alicja kupiła sobie buty włoskiej marki Golden Goose. Wybrała model z kolekcji Swarovski edition. Zapłaciła za niego 900$, czyli 3624,26 zł. Po udanych zakupach Agata zrobiła Q&A na Instagramie, czyli zachęciła fanów do zadawania jej pytań. Postanowiła odpowiedzieć na kilka z nich, w tym na komentarze o obuwiu córki. Jeden z internautów napisał, że to rodzice powinni kupować dziecku buty, a nie ono samo.

Screeny z Instastory Agaty Rubik www.instagram.com/agata_rubik/

Rubik odparła, że skoro buty kosztują 900$, to córka sama musi zdobyć na nie pieniądze. Przyznała, że jej dzieci mają "hojnych rodziców chrzestnych i dziadków", więc uzbieranie potrzebnej sumy nie zajmuje wiele czasu. Żona kompozytora dodała, że nie ma nic przeciwko wydawaniu tylu pieniędzy na buty. Uważa, że to lepsze podejście niż ciągłe oszczędzanie i "wydawanie na głupoty". Jej samej przez większość życia "szkoda było wydawać na cokolwiek". Buty Alicji Rubik zobaczycie w naszej galerii. Agata ostrzega, że są "nie za błyszczące i nie za czyste". Co o nich sądzicie?