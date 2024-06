Magazyn "Forbes Women" co roku wypuszcza ranking najcenniejszych marek kobiecych. Wśród najwyżej osadzonych miejsc znajdują się polskie sportowczynie i artystki. W 2023 roku miejsce pierwsze zajęła Iga Świątek. Nie inaczej było w tym roku. Wartość medialna tenisistki wyniosła grubo ponad miliard. Stworzenie rankingu nie było łatwe. "Poddaliśmy analizie łącznie ponad trzy i pół mln publikacji. Wartość medialna wszystkich badanych treści osiągnęła poziom 15,7 mld zł i przebiła ubiegłoroczną wartość 11 mld zł" - czytamy na łamach magazynu. Ogromnym sukcesem może pochwalić się Doda. Przeskoczyła o kilka miejsc.

Ranking "Forbes Women" 2024. Doda przeskoczyła o kilka miejsc. Tyle milionów jest warta

W 2023 roku Doda zajęła 12. miejsce w rankingu "Forbes Women". Okazało się, że dwanaście miesięcy ciężkiej pracy przyczyniło się do jej ogromnego awansu. Gwiazda w 2024 roku wskoczyła na czwartą pozycję. Piosenkarka zajęła miejsce tuż za podium. W mediach społecznościowych nie kryła ogromnej radości. "Z raportu najcenniejszych kobiecych marek osobistych - w nowym zestawieniu moja wycena jest na poziomie 305 mln złotych (tuż po Idze Świątek, Agnieszce Holland i Magdzie Linette). Wow, wśród takich nazwisk to prawdziwy sukces doceniajmy, a nie oceniajmy" - napisała dumna artystka, jednocześnie apelując do fanów. Spodziewaliście się tego? Dody nie brakuje na oficjalnych wydarzeniach. Jeśli mało wam zdjęć piosenkarki, zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ranking "Forbes Women" 2024. Anna Mucha i Małgorzata Rozenek-Majdan też pochwaliły się swoim miejscem w rankingu

Również inne polskie gwiazdy pochwaliły się swoim wynikiem w rankingu "Forbes Women" w sieci. Wśród nich znalazła się Małgorzata Rozenek-Majdan. Była cztery miejsca za Dodą. Uplasowała się na ósmej pozycji. W sieci napisała o swoich osiągnięciach. "Jestem społecznie zaangażowana, aktywna, działam i wykorzystuję moją silną pozycję na rynku do tworzenia i utrwalania pozytywnych zmian. Nie zatrzymuję się" - dodała na swoim profilu.

Anna Mucha zajęła 33. miejsce. Jej wycena medialna wynosiła 108 milionów. Aktorka przyznała, że ta wiadomość umiliła jej dzień. "Myślę, że to tym cenniejsze, kiedy masz poczucie sprawczości, kiedy bierzesz stery we własne ręce, kiedy możesz decydować. Moja mama zawsze mnie uczyła, żebym miała zawsze pieniądze na powrót do domu… żebym mogła być niezależna. No to chyba się udaje" - napisała w poście dumna Anna Mucha. ZOBACZ TEŻ: "Forbes" opublikował listę najbogatszych. Wśród miliarderów zadebiutowała znana piosenkarka