Wpadka na koncercie Dawida Podsiadły. Nie uwierzycie, co się nagrało

Dawid Podsiadło to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczął od udziału w programie "X-Factor", a później nabrała błyskawicznego tempa. Na swoim koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia, a jego muzyka cieszy się niesłabnącą popularnością. Nie jest tajemnicą, że koncerty Dawida Podsiadło przyciągają rzeszę fanów. Podczas najnowszej trasy artysta występuje na największych stadionach w Polsce. Trzeba przyznać, że trudno znaleźć drugiego takiego wokalistę, którego bilety rozchodziłyby się dosłownie jak świeże bułeczki. Ostatnio Dawid Podsiadło zawitał do Poznania, gdzie fani mieli okazję posłuchać jego najgorętszych przebojów. Podczas koncertu doszło jednak do niecodziennej sytuacji. Co się wydarzyło?

Dawid Podsiadło zaliczył wpadkę na koncercie. Nie do wiary, co zrobił jeden z fanów

W trakcie koncertu w Poznaniu doszło do kuriozalnego zdarzenia. Jeden z fanów artysty postanowił przechwycić sygnał radiowy, w ten sposób doskonale usłyszał wszystko to, co dzieje się za kulisami sceny. Warto zaznaczyć, że przy tak dużych koncertowych wydarzeniach wielu artystów korzysta z tzw. słuchawek monitorujących. Dzięki nim mogą dokładnie słyszeć swoją muzykę, a także jej wykonanie. Oprócz tego sprzęt służy do komunikacji między muzykami a realizatorami dźwięku czy światła. Jeden z fanów, biorących udział w wydarzeniu przechwycił nadawany sygnał i nagrał komunikaty, które były przekazywane między artystą a ekipą techniczną. Opisywane nagranie możecie obejrzeć na dole strony.

Dawid Podsiadło został podsłuchany na scenie. Wszystko się nagrało

Zdobytym kąskiem pochwalił się w mediach społecznościowych. Nagranie zamieścił na TikToku. "Koncert Dawida Podsiadło na stadionie miejskim w Poznaniu. Kilka napisów z tak zwanych uszu, czyli zeskanowanych transmisji do ucha artysty wraz z komentarzami realizatorów. Transmisje pracują w paśmie 500-700MHz." - napisał pod postem. Materiał zdobył bardzo dużą popularność w sieci. W ten sposób mężczyzna pokazał wielu internautom, jak skomplikowane są przygotowania do tego typu widowisk. ZOBACZ TEŻ: Dawid Podsiadło zaczynał w "Mam talent!". Foremniak miała dla niego propozycję. Nie chciał.