Angelika Mucha ma 26 lat. Od 12 lat publikuje materiały w serwisie YouTube pod nazwą littlemooonster96. Gwiazda dzieli się z internautami szczegółami ze swojego życia: opowiada o podróżach, zakupach i prezentuje swoje stylizacje. Była też określana jedną z największych fanek Justina Biebera w Polsce. Chociaż zawodowo dobrze jej się powodzi, w życiu prywatnym nie ma już tyle szczęścia.

Angelika Mucha i Maksymilian Myśliwiec krótko byli razem. Rozstali się z powodu zdrady

Angelika Mucha i Maksymilian Myśliwiec zaczęli spotykać się latem 2021 roku. Poznali się na wakacjach przez wspólnych znajomych. Z urlopu wrócili już razem. "Z wakacyjnego romansu zrobił się prawdziwy związek" - opowiadała para w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" w styczniu 2022 roku. Co ciekawsze, Myśliwiec nie mieszkał w Polsce i na początku nie miał pojęcia, kim jest littlemooonster96. "Musiałem nadrobić temat i dowiedzieć się, kim naprawdę jest Angelika" - mówił. Niestety związek Angeliki i Maksymiliana nie przetrwał próby czasu. Influencerka na początku nie ujawniała powodów rozstania, jednak z biegiem czasu okazało się, że przyczyną rozpadu relacji była zdrada mężczyzny.

Angelika Mucha ponownie zdradzona? Tym razem chodzi o przyjaciółkę

Niedawno na swoim profilu na TikToku @littlemooonster96 Mucha umieściła wymowny filmik. Sugeruje w nim, że została zdradzona nie tylko przez chłopaka, lecz także przyjaciółkę. W tle leci piosenka "We're not alike" autorstwa Tate McRae. W tekście można usłyszeć m.in. "Said she had my back, but she had the knife", co oznacza "Powiedziała, że mnie wspiera, ale miała nóż".

To jest inny level zdrady, kiedy ona pomaga ci po rozstaniu z nim, a potem lata z nim na wakacje

- podpisała nagranie.

Fani w komentarzach zaczęli dopytywać o kogo chodzi, ale Angelika nie odpowiedziała. Warto dodać, że Maksymilian za jej plecami spotykał się z kilkoma innymi kobietami. "W momencie, jak usłyszałam jakieś pierwsze rzeczy, to wiadomym jest, że szukałam wyjaśnień. Ale w momencie, gdy jest już sytuacja czarno na białym, gdy dostajesz zdjęcia, screeny, to ciężko jest nie uwierzyć" - wyznała Mucha w rozmowie z "Pomponikiem".