Kurdej-Szatan już nie ma bana w TVP. Lśni w czarnej kreacji

Barbara Kurdej-Szatan przez lata była jedną z największych gwiazd TVP. Ze stacji zniknęła w 2021 roku po aferze z jej wypowiedzią na temat Straży Granicznej. Po zmianie władzy w Telewizji Publicznej wszystko się zmieniło i zaoferowano jej nawet fuchę w "Pytaniu na śniadanie", ale ostatecznie odrzuciła ofertę. Niedawno powróciła na antenę Telewizji Polskiej, w roi gospodyni koncertu z okazji Dnia Mamy. "Nareszcie jest normalnie" - komentowali widzowie w sieci. Aktorka niedawno pojawiła się na planie kolejnego flagowego programu stacji TVP - "Tak to leciało". Zobaczcie zdjęcia z planu.

Barbara Kurdej-Szatan znowu w TVP. Aktorka na planie "Tak to leciało"

W Polsce upały, a w studiu TVP2 nastała sroga zima. Gwiazdy pojawiły się na nagraniu świątecznego odcinka programu "Tak to leciało". Na planie pojawili się m.in. Kacper Kuszewski oraz Barbara Kurdej-Szatan z mężem. Atmosfera była bardzo świąteczna. W studiu pojawiły się bożonarodzeniowe dekoracje i ośnieżone choinki, więc okazja wymagała odpowiedniego stroju. Barbara Kurdej-Szatan miała na sobie połyskującą czarną suknię w iście świątecznym klimacie. Całość uzupełniła intensywnie czerwoną pomadką. Wygląda na to, że aktorka jest coraz częstszym bywalcem siedziby TVP. Co następne? Zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan z planu programu "Tak to leciało" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kurdej-Szatan zaliczyła wpadkę na gali. Publiczność ją wybuczała

Barbara Kurdej-Szatan 18 czerwca miała okazję poprowadzić Galę Gwiazd Plejady. Podczas wydarzenia aktorka zaliczyła wpadkę. Kiedy zapowiedziała na scenę Julię Kamińską, która właśnie zaczyna muzyczną karierę, zasugerowała, że jej koleżanka po fachu ma już za sobą młodość. - Julia powiedz, też byłaś młoda, kiedy zaczynałaś swoją karierę... - wypaliła Kurdej Szatan. Publiczność momentalnie zareagowała na ten niefortunny dobór słów i od razu wybuczała aktorkę. Kamińska nie pozostała jej dłużna. - Byłam... to było dawno temu, słuchajcie. Wtedy nie było Instagrama, także to było dawno - podsumowała aktorka. Nie ma wątpliwości, że gwiazda "Brzyduli" odgryzła się w najczulszy punkt Kurdej-Szatan i nawiązała do afery, która mocno wpłynęła na jej karierę.