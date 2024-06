Anna Mucha to z bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Na szklanym ekranie pojawiała się już od najmłodszych lat, lecz największą popularność przyniosła jej z całą pewnością rola Magdy Marszałek w "M jak miłość" produkcji Telewizji Polskiej. Serial transmitowany jest już naprawdę długo, a Mucha stała się jedną z głównych bohaterek. Aktorka nie stroni od bezkompromisowego wyrażania swoich opinii i otwarcie mówi to, co myśli. Często jej słowa bywają kontrowersyjne, a anegdoty, które przytacza budzą skrajne emocje. Nie inaczej było i tym razem.

Anna Mucha wspomina siostrę zakonną. Chodzi o sytuację sprzed lat

Anna Mucha od dłuższego czasu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje coraz to nowsze treści. Dotyczą one zarówno kariery zawodowej, jak i życia prywatnego. Aktorka często odnosi się do aktualnych zdarzeń i po prostu nie boi się mówić tego, co myśli. Na jednym z najnowszych materiałów Muchę naszło na wspomnienia. Okazuje się, że serialowa Magda uczęszczała na katechezy do sali parafialnej, a zajęcia prowadzone były przez siostrę zakonną. Podczas jednych z nich doszło do bulwersującej wypowiedzi na temat rodziców, którzy nie posyłają dzieci na religię.

Rodzicom, którzy nie zaprowadzają swoich dzieci na lekcje religii, należałoby zawiesić kamień młyński u szyi i wrzucić do rzeki. Miłosierne w pełnej postaci... - wspomniała wypowiedź siostry zakonnej Anna Mucha.

Anna Mucha chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Wspomniała także o mamie

Aktorka wróciła wspomnieniami do siostry zakonnej w momencie, gdy mijała jeden z kościołów. To właśnie wtedy doszło do chwili refleksji. Okazuje się, że z miejscem tym Mucha ma jeszcze jedno wspomnienie. "Tutaj moja mama też kiedyś zatrzymała samochód, bo wtedy jeszcze można było - zupełnie inaczej to wyglądało. I autobus w nią wjechał" - nadmieniła w dalszej części materiału. Z zamieszczonego wideo dowiedzieliśmy się, że Mucha mknęła na nagrania nowej czołówki "M jak miłość". Premierowe odcinki serialu będziemy mogli obejrzeć w Telewizji Polskiej już jesienią. Więcej zdjęć bezkompromisowej aktorki znajduje się w galerii na górze strony.

Anna Mucha podczas pokazu premierowego 'Niewidzialnej wojny' KAPiF.pl / KAPiF.pl