Zmiana władzy w Polsce poskutkowała odświeżeniem formatu mediów publicznych. Pożegnaliśmy wielu znanych prezenterów, którzy działali w TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza. Jak z kolei wygląda sytuacja zawodowa u Rafała Brzozowskiego? Piosenkarz i prezenter postanowił zabezpieczyć swoją przyszłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzozowski z apelem o oszustach

Rafał Brzozowski i jego kariera w TVP. Zabezpieczył się pewną posiadłością

Artysta związany jest z publicznym nadawcą od 2002 roku. Występował najpierw w "Szansie na sukces". Widzieliśmy go później w "Kole fortuny", a stamtąd przeszedł do znanego programu muzycznego "Jaka to melodia?". W rozmowie z Pomponikiem wyznał, że zazwyczaj dowiaduje się o ewentualnym przedłużeniu współpracy kilka tygodni przed startem nowego sezonu formatu. Wielokrotnie mówiło się, że Robert Janowski planuje z powrotem zająć stanowisko prowadzącego "Jaka to melodia?". Brzozowski jednak nie był oburzony takimi spekulacjami. - Nie wiem, czy rzeczywiście wraca, bo takiej decyzji nie ma. Ja też nie otrzymałem decyzji, czy jest ta zmiana. Wiem, że te rozmowy są prowadzone. Widzowie są od tego, żeby ocenić. Niektóre zmiany w TVP zostały - w mojej opinii - źle przeprowadzone, ale to jest moje zdanie - mówił. Co więcej powiedział o programie?

Jeśli chodzi o program "Jaka to melodia?", zawsze traktowałem go jako piękną przygodę w swoim życiu. Jeszcze się nie zakończyła. Zawsze kończę nagrywanie w kwietniu, a zaczynam w sierpniu, nie mam żadnych przeczuć. Nie mam nic do gadania. Traktuję to z dużym uśmiechem i dużym dystansem

- zaznaczył.

Rafał Brzozowski o TVP KAPiF.pl

Rafał Brzozowski zabezpieczył się finansowo. Chodzi o posiadłość

Przejdźmy do innych działań piosenkarza. Swego czasu postanowił zbudować drugą nogę finansową, którą jest pewna posesja. Piosenkarz wyremontował zabytkowy dom w Zamościu po dziadkach. Celem metamorfozy było przekształcenie obiektu w luksusowy pensjonat. Chętnie ugości w nim turystów i opowie o dziejach Zamościa, z którym związana była jego rodzina. Ciekawy plan, prawda? Zdjęcia Brzozowskiego z muzycznego programu znajdziecie w galerii.