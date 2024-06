Anna Lewandowska jest mistrzynią w łączeniu obowiązków rodzicielskich i zawodowych. Na pierwszym miejscu zawsze stawia córki, ale nie zapomina również o rozwoju własnej marki. Choć trenerka ma mnóstwo biznesów, to przyznaje, że wciąż niektórzy oceniają ją wyłącznie przez pryzmat męża. "Niezależnie od tego, co bym robiła i ile osiągnęła, dla wielu będę tylko żoną Roberta. Nie jest to mój problem i nie jestem przez to mniej szczęśliwa" - tłumaczyła w wywiadzie dla WP Kobieta. Teraz Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że jej własne biznesy prosperują naprawdę dobrze! Influencerka zawsze spędza wolne chwile z córkami! Ostatnio pokazała nagranie z treningu Klary. Zdjęcia z jej popisów znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska dorobiła się fortuny! Tego już nikt nie zakwestionuje

Serwis Marca.com opublikował zestawienie najlepiej zarabiających WAGs w historii Pucharu Europy. Na szczycie listy królowała Victoria Beckham, której majątek wyceniono na 282 miliony złotych. Na drugim miejscu znalazła się ukochana Sergio Ramosa, Pilar Rubio. Kobieta zarobiła 241 milionów złotych. Podium zamknęła nasza rodaczka, Anna Lewandowska. Według serwisu trenerka fitness zarobiła 181 milionów złotych. Daleko za polską WAGs umieszczono partnerkę Ronaldo. Georgina Rodriguez znalazła się dopiero na siódmym miejscu z kwotą 48 milionów złotych.

Anna Lewandowska otwiera nowy biznes w Barcelonie. Znamy ceny zajęć

Influencerka otwiera "ekskluzywne" studio treningowe. Będzie to "multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej" - pisała swego czasu na Instagramie. Z artykułu umieszczonego na portalu Business Insider dowiedzieliśmy się, że podstawowy pakiet wiąże się z wydatkiem wynoszącym ok. 300 złotych. Obejmuje on cztery wejścia na dowolne zajęcia. Czy to przyciągnie hiszpańskich klientów? ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska świętowała urodziny przyjaciółki, a potem pokazała zdjęcia z dzieciństwa. Ależ wieści!

