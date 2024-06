Związki z zauważalną różnicą wieku to codzienność w show-biznesie. Otwarcie na ten temat mówi Izabela Janachowska czy Krzysztof Ibisz. Teraz postanowiła podzielić się swoją opinią Magdalena Cielecka, która jest w związku z młodszym od siebie aktorem. Co ciekawe, aktorka ma w związku z tym powód do radości.

Magdalena Cielecka otwarcie o związku z Gelnerem. Mówi o "dużej zmianie"

Gwiazda udzieliła wywiadu dla "Twojego Stylu", w którym opowiedziała o swoim życiu prywatnym. Zwróciła uwagę na to, jak obecnie pojmowana jest różnica wieku między partnerami. - Cieszę się, że ten temat przestaje być tabu. A przynajmniej w pewnych kręgach ludzi, którzy mają otwarte umysły - wyznała aktorka. Cielecka dostrzegła, że jej związek jest lepiej odbierany. - Jestem z Bartkiem (Gelnerem – przyp. red.) w związku przeszło pięć lat i obserwuję, że pod artykułami na nasz temat coraz częściej pojawiają się komentarze: "A dajcie już im spokój z tą różnicą wieku!". To duża zmiana - zaznaczyła. Obserwatorzy piszą co pewien czas do Cieleckiej, aby podzielić się własnymi doświadczeniami z młodszymi partnerami. Gwiazda przytoczyła fragment jednej z wiadomości w wywiadzie.

"Pani Magdo, szczęścia! Ja też mam znacznie młodszego partnera i jesteśmy małżeństwem już od 20 lat". W "Nieobliczalnej" moja postać jako matka jest takiej relacji przeciwna, ale ja bohaterkę Agnieszki doskonale rozumiem

- opowiedziała. Zdjęcia Cieleckiej i Gelnera znajdziecie w galerii. To rzadki widok.

Magdalena Cielecka o dacie ważności relacji. Padły mocne słowa

Aktorka pokusiła się na koniec o szczere wyznanie dotyczące trwałości związków. Uważa, że niektóre miłości mogą trwać wiecznie. - Każda miłość ma datę ważności, ale w niektórych przypadkach ta data może się kończyć wraz ze śmiercią - zaznaczyła. Dodała następnie, że ceni pełne zaangażowanie w daną relację, niezależnie od tego, jakiej długości miałaby ona być. - Jedna miłość trwa dwa lata, druga 30, a inna może przetrwać całe życie i żadna nie jest lepsza lub gorsza. Dla mnie ważne jest, żeby w miłości być na sto procent, ale kiedy się skończy, umieć pójść swoją drogą - wyznała Cielecka. Zgadzacie się?