18 czerwca odbyła się Gala Gwiazd Plejady. Na wydarzeniu pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Jedną z prowadzących tego wieczoru była Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka od czasu afery ze Strażą Graniczną nie ma najlepszej passy i stara się odbudować swoją pozycję w branży. Niestety zaliczyła wpadkę, która spotkała się z dezaprobatą publiczności. Aktorka zasugerowała, że wręczająca nagrodę Juli Kamińska młodość już ma za sobą. Zobaczcie, jak na te słowa zareagowała gwiazda "Brzyduli". Wśród gości wydarzenia widziano m.in. Weronikę Rosati, Katarzynę Dowbor, Małgorzatę Tomaszewską, Edytę Herbuś i Joannę Racewicz. Pojawiła się także Natalia Kukulska, która na ściance pozowała do zdjęć ze swoją córką.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak pokazał, jak zajmuje się córką

Natalia Kukulska zabrała córkę na imprezę. Anna to prawdziwa piękność

Natalia Kukulska podczas Gali Gwiazd Plejady została uhonorowana statuetką Gwiazda Ponadczasowa. Na imprezie pojawiła się ze swoją córką Anną, która jest owocem związku wokalistki z perkusistą Michałem Dąbrówką. Córka Kukulskiej niedawno skończyła 19 lat i łączy ją z mamą bardzo bliska więź. Na gali pojawiła się w czarnej sukience na cienkich ramiączkach, do której dobrała połyskujące naszyjniki. Uwagę zwracała także fryzura córki wokalistki, która zdecydowała się tego wieczoru na duże loki. Natalia Kukulska na wieczór założyła czerwoną sukienkę z wycięciami z tkaniny imitującej naturalną skórę. Obie panie tego wieczoru wyglądały zjawiskowo i zachwyciły fotoreporterów. Zdjęcia Natalii Kukulskiej z córką znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Natalia Kukulska fot. kapif.pl

Córka Kukulskiej skończyła 19 lat. "Kocham i pękam z dumy"

Natalia Kukulska niedawno chwaliła się w sieci, że jej córka skończyła 19 lat. Z okazji urodzin Anna otrzymała wyjątkowy prezent: zagrała w teledysku swojej mamy do utworu "Ktoś całkiem nowy". "Udało się, by premiera obrazu odbyła się tydzień przed jej 19. urodzinami" - chwaliła się wokalistka. Z okazji urodzin córki Natalia Kukulska opublikowała w sieci kilka wspólnych zdjęć i napisała Annie wyjątkowe życzenia. "Anuś, kocham i pękam z dumy! 19 lat" - napisała w poście. W komentarzach od razu zwrócono uwagę na urodę Anny i porównano ją do jej nieżyjącej już babci, Anny Jantar. "Bardzo podobna do pięknej babci", "Podobna do babci Anny Jantar naprawdę mocno" - czytamy w komentarzach na Instagramie.