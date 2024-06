Jak wiadomo, wiosna i lato należą do najgorętszych sezonów ślubnych. Wiele par, chcąc sformalizować związek, decyduje się złożyć przysięgę małżeńską właśnie w tych miesiącach. Przed ślubem kościelnym trzeba jednak spełnić kilka wymogów. Należy pamiętać, że w każdej parafii mogą się one nieco różnić od siebie. Jak opisuje serwis kobieta.gazeta.pl, pewna panna młoda miała dostać dość nietypowe wymagania i mocno się tym wzburzyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Pakosińska szykuje się na rocznicę ślubu. Jej wesele trwało tydzień

Panna młoda zszokowana wymaganiami księdza. To ją zaskoczyło. "Byłam zdziwiona"

Magda, bo tak nazywa się kobieta we wspomnianym artykule, poprosiła znajomą o przesłanie listy z wymogami i dokumentami, które muszą zostać spełnione przed uroczystością ślubną w kościele. Warto zaznaczyć, że przyszła panna młoda jest mieszkanką województwa mazowieckiego, natomiast znajoma, która miała przesłać jej listę wymogów, pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. Gdy Magda zobaczyła warunki, jakie musi spełnić, nie kryła zdziwienia. Szczególnie zszokował ją jeden z nich. "Poprosiłam znajomą, aby przesłała mi listę wymagań, które trzeba spełnić, aby przyjąć sakrament kościelny. To, co mi wysłała, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Byłam zdziwiona, kiedy zobaczyłam podpunkt z kopią ostatniego świadectwa szkolnego, na którym widnieje ocena z religii" - powiedziała przyszła panna młoda serwisowi kobieta.gazeta.pl.

Panna młoda oburzona listą wymogów. Nie przebiera w słowach. "Ten ksiądz chyba oszalał"

Kopia ostatniego świadectwa szkolnego, na którym widnieje ocena z religii była dla Magdy czymś dosłownie absurdalnym. Kobieta skomentowała ten wymóg, nie gryząc się w język. Jednak ostatecznie stwierdziła, że jeżeli to warunkuje jej zamążpójście, to oczywiście jest w stanie się do tego dostosować. "Ten ksiądz chyba oszalał. Na co to komu? (...) Jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście dostarczę świadectwo, ale wciąż uważam, że to bardzo kontrowersyjny punkt, który nie powinien znajdować się na liście wymagań" - wyznała przyszła panna młoda. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Ewa Gawryluk wzięła cichy ślub. Zdradziła szczegóły. "Nie organizowałam szopki".