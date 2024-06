Weronika Książkiewicz wzięła ślub. Wiadomo, kim jest jej mąż

W zeszłym tygodniu media obiegła smutna wiadomość o nagłej śmierci Krzysztofa Latka. Były partner Weroniki Książkiewicz i ojciec jej dziecka zmarł w wieku 59 lat. Teraz jednak fani aktorki mają powody do świętowania - okazuje się, że Książkiewicz wyszła za mąż. Zrobiła to jednak już jakiś czas temu i udawało jej się ukrywać tę informację. Do czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Weronika Książkiewicz o tym, czy film "Pieprzyć Mickiewicza" będzie równie kontrowersyjny, co "Furioza"

Weronika Książkiewicz wyszła za mąż. Kim jest jej ukochany?

Ceremonia odbyła się w Izraelu. Aktorka potwierdziła te informacje w programie "Ewa i jej goście" na antenie TVP3.

Podzielę się czymś, o czym jeszcze głośno nie mówiłam. Oficjalnie nikt jeszcze nie wie. Stało się to całkiem niedawno. Wzięliśmy ślub we wrześniu, pierwszy — taką ceremonię duchową. A teraz, 21 marca, cywilną, w dniu moich urodzin. (...) Nigdzie tego nie publikowałam, nie mówiłam o tym, ani nie zapraszałam fotoreporterów i dzięki temu mogłam się teraz tym podzielić

- powiedziała wówczas.

O wybranku serca Weroniki Książkiewicz niewiele wiadomo, ale zgodnie z doniesieniami mediów, mężczyzna ma być biznesmenem. Z Weroniką mają znać się od kilku lat. Mężczyzna podobno pochodzi z Izraela i jest dyrektorem zarządzającym firmy deweloperskiej. Aktorka miała się z nim związać w 2020 roku. Znajoma gwiazdy zdradziła szczegóły jej zamążpójścia serwisowi Świat Gwiazd. Okazuje się, że aktorka początkowo miała nie być przekonana do tego, by wychodzić za mąż. "Ślub był jego pomysłem. Weronika na początku była sceptycznie nastawiona do zamążpójścia ze względu na nie najlepsze przejścia z mężczyznami" - przyznało anonimowe źródło serwisu.

Weronika Książkiewicz z mężczyznami miała sporo przejść. "Nie zależy mu na rozgłosie"

Weronika Książkiewicz w show-biznesie doskonale radzi sobie od lat. Nieco gorzej wyglądała sytuacja w jej życiu sercowym. Aktorka przez długie lata szukała szczęścia. Była związana m.in. z wcześniej wspomnianym Krzysztofem Latkiem, z Jakubem Wesołowskim czy Mitją Okornem - słoweńskim producentem i autorem pierwszej części "Listów do M.". Po nieudanych związkach aktorka nie zamierza afiszować się nową relacją. "Weronika nie chce ujawniać jego tożsamości. Znają się od kilku lat. Jej mąż prowadzi firmę, która bardzo dobrze prosperuje i nie zależy mu na rozgłosie. To by było na razie na tyle" - skwitowała znajoma Weroniki w rozmowie z portalem.