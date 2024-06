O kłopotach w związku Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego plotkowano już od jakiegoś czasu. Miał na nie wpłynąć fakt, że ze względu na wyjazd aktora do Stanów Zjednoczonych para miała mieć problemy z kontynuowaniem relacji na odległość. Jak pod koniec maja donosił "Super Express", miało być to szczególnie trudne zwłaszcza dla Wieniawy, a z doniesień wynikało, że para postanowiła zrobić sobie przerwę. - Każde z nich rozumie, że to drugie ma swoje potrzeby. Kontakty online tego nie załatwią - mogliśmy wówczas przeczytać.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie są już razem

Podczas eventu o medialne spekulacje na ten temat zapytał wprost Julię Wieniawę dziennikarz Pomponika. Zagadnął aktorkę, jak skomentowałaby plotki na temat rozstania. - Chyba to prawda... - odpowiedziała. Dziennikarz dopytywał Wieniawę, czy to oznacza, że jest obecnie singielką. - No tak... - odparła. Przypomnijmy, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki mają za sobą już jedno rozstanie, do którego doszło pod koniec 2022 roku. Para informowała o nim wówczas za pośrednictwem Instagrama. "Nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź" - pisali wówczas, a screen możecie podejrzeć w galerii na górze strony. Tym razem jednak, przynajmniej jak na razie, na profilach aktorów nie pojawiło się żadne oświadczenie.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki znają się od wielu lat

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki od wielu lat są znajomymi. Po pewnym czasie ich relacja weszła na kolejny etap, jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie zaczęli się spotykać. Początkowo para ukrywała bowiem swój związek przed mediami. Pod koniec 2020 roku Wieniawa zdradzała jedynie, że jest szczęśliwie zakochana. Pierwsze doniesienia o tym, że aktorzy tworzą związek, pojawiły się na początku 2021 roku. Wieniawa i Rozbicki długo uchodzili za polską "power couple", a ich relacją zachwycali się fani. Sporym zaskoczeniem była więc ogłoszona w listopadzie 2022 roku informacja, że nie są już razem, którą przekazali, publikując wspomniane wyżej oświadczenie. Rozstanie pary nie trwało wówczas jednak długo. Razem byli widziani ponownie już wiosną 2023 roku.