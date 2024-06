Anna Czartoryska-Niemczycka unika raczej blasku fleszy, ale od czasu do czasu zaskakuje fanów różnymi szalonymi pomysłami. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć ją w show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Widzowie pokochali ją również za rolę Pauli w serialu "Miłość nad Rozlewiskiem". Na co dzień Czartoryska mieszka ze swoim mężem i dziećmi na przedmieściach Warszawy. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że jest mistrzynią w łączeniu rodzicielskich i zawodowych obowiązków. Nieoceniona jest pomoc męża, niani i dziadków. Wolne chwile Anna uwielbia spędzać w swoim domu, który zaskakuje minimalizmem i ciepłem. Zdjęcia z wnętrz domu Czartoryskich znajdziecie w galerii na górze strony. Zwróćcie uwagę na ten fortepian!

Dom Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej to prawdziwa oaza spokoju

Co jakiś czas Anna dzieli się kadrami ze swojego domowego zacisza. Dzięki temu wiemy, że u Czartoryskich króluje drewno i biel. Na jednym ze zdjęć widzimy uśmiechniętą aktorkę, która pozuje na tle jasnych schodów. W domu nie brakuje światła. Nic dziwnego, bo okien jest naprawdę sporo. Anna miłuje się również w roślinach doniczkowych. "Od czasu do czasu zakochuję się w pięknym liściu lub zabawnej łodydze i sprowadzam do domu kolejnego śmiałka" - pisała na Instagramie. W dalszej części jej profilu widzimy stylową kuchnię. Sporo miejsca zajmuje drewniana wyspa, na której gotowanie musi być prawdziwą przyjemnością.

Widać, że w domu Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej mieszkają artyści

W jednym z pomieszczeń widzimy sporych rozmiarów drewniany fortepian, który idealnie wpasowuje się w charakter wnętrz. Obok instrumentu znajduje się także klasyczna gitara. Nie brakuje obrazów i plakatów, które nie tylko wiszą na ścianach, ale również królują na parapetach. Jednym z ulubionych miejsc aktorki jest z pewnością ogród pełen krzewów, drzew i kolorowych kwiatów. Czartoryska chętnie przesiaduje w nim w towarzystwie książki, dzieci i swojego męża. Czy można wymarzyć sobie lepsze miejsce na odpoczynek? ZOBACZ TEŻ: Czartoryska-Niemczyka ma z nią wyjątkową więź. Zbliżyła je tragedia. "Niedościgniony ideał"